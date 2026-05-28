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MLB／大谷對決菅野智之敲本季第9轟 先發6局無安打技壓前輩奪第5勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平從菅野智之手中敲1轟，還登板繳出先發6局失1分的表現，沒有被敲出安打。 法新社
大谷翔平從菅野智之手中敲1轟，還登板繳出先發6局失1分的表現，沒有被敲出安打。 法新社

道奇隊今天在主場迎戰洛磯隊，上演日本投手對決，大谷翔平菅野智之手中敲1轟，還登板繳出先發6局失1分的表現，沒有被敲出安打，道奇隊全場也只讓對手擊出1支安打，終場以4：1擊敗洛磯隊，收下5連勝，在國聯西區續居首位。

大谷翔平本季第9場先發登板，在4局上先投出保送和觸身球，之後讓洛磯靠滾地球送回1分，成為他此戰唯一失分。

大谷首局首打席就開轟。 法新社
大谷首局首打席就開轟。 法新社

此戰「投手大谷」主投6局，用99球中有56顆好球，沒有被敲出安打，但投出4次保送和1次觸身球，失1分，另送出7次三振，防禦率微升至0.82，最快球速達100.3英里（約161公里），拿下本季第5勝。

這也是大谷翔平大聯盟首度與菅野智之同場登板，以優質先發的表現技壓「前輩」，在他退場後，道奇隊靠克萊恩（Will Klein）、史考特（Tanner Scott）和哈特（Kyle Hurt）依序登板，僅讓洛磯敲出1支安打，沒有失分，守住大谷的勝投。

菅野智之今天則是先被大谷翔平敲首局首打席全壘打，接著又挨弗里曼（Freddie Freeman）的陽春砲，首局就挨2轟，4局下2出局後被連續安打再失1分，投到5局上2出局後被換下場，合計投4.2局用83球，被敲6支安打（2轟），有1次保送和3次三振，失3分，吞敗投。

大谷翔平連續2場「二刀流」出賽都敲首打席全壘打，本季第9轟出爐，此戰對決菅野智之3支1，有1轟、吞1K，兩人在大聯盟累積三次投打對決，大谷翔平合計8打數敲出5支安打，包括3發全壘打。

此戰大谷最終以4打數1安打的表現作收，目前打擊率2成69。而道奇打線前4局就從菅野智之手中打下3分，8局下帕赫斯（Andy Pages）補上一發陽春砲錦上添花，幫助道奇隊打下第4分，也收下比賽勝利。 

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菅野智之 道奇 大谷翔平

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