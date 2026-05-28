MLB／大谷先發6局退場失1分沒被敲安 飆速161公里送7K

大聯盟本季首次日本先發對決，道奇隊大谷翔平今天在主場「二刀流」出擊，對決洛磯隊菅野智之，「打者大谷」首打席開轟棒打前輩，「投手大谷」則繳出6局失1分的優質先發，沒被敲安打，但投出5次四死球保送，道奇隊6局打完3：1領先，大谷成勝投候選人。

「打者翔平」今天擔任道奇隊開路先鋒，首打席就用全壘打向前輩打招呼，將93.7英里（約150.8公里）的速球轟出中外野大牆，擊球初速111.3英里（約179.1公里）、飛行距離424英尺（約129.2公尺），連續兩場「二刀流」出賽都敲出首打席全壘打。

之後大谷面對菅野智之第二打席遭到三振，5局上第三度對決則是擊出一壘滾地球出局。今天對戰3打席敲1轟，目前兩人在大聯盟的三度投打對決，大谷翔平8打數敲出5支安打，包括3發全壘打。

菅野智之今天首局挨大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman）的2發陽春砲失2分。4局下2出局後先被金慧成敲安打，再被捕手史密斯（Will Smith）揮出二壘打，接著讓寇爾（Alex Call）敲安打再失1分。

菅野智之投到5局上2出局後讓打者因失誤上壘，之後退場休息，此戰合計投4.2局用83球，被敲6支安打（2轟），有1次保送和3次斯鎮，失3分。

「投手大谷」此戰則是先發6局用99球，沒有被擊出安打，但投出4次保送、1次觸身球，其中在4局上先投出保送和觸身球，之後讓洛磯靠連兩次滾地球送回1分，也是大谷翔平此戰唯一失分，另送出7次三振，最快球速達100.3英里（約161.4公里），防禦率0.82。