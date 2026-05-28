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MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

MLB／大谷二刀流出賽 首局首打席就砲轟老大哥菅野智之

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MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
打者翔平首打席就砲轟前輩菅野智之。 美國聯合通訊社
打者翔平首打席就砲轟前輩菅野智之。 美國聯合通訊社

本季大聯盟首次日籍投手先發對決，道奇大谷翔平「二刀流」出賽，先發登板還擔任開路先鋒，碰上洛磯隊菅野智之卻毫不留情，首打席就從日本前輩手中敲出一發陽春全壘打，用個人本季第9轟替自己打下領先。

道奇今天在主場對上洛磯，由大谷翔平先發登板對決菅野智之，是大聯盟史上第21次、本季首次日籍投手先發對決；而根據日本媒體報導，兩位日投前一次在正式比賽中同場登板，已經是2015年在東京巨蛋舉行的日職明星賽。

大谷翔平今天同時擔任開路先鋒，1局下面對菅野智之的首打席，抓第3球，把前輩一顆93.7英里（約150.8公里）的速球，轟出中外野大牆，連續兩場「二刀流」出賽都敲出首打席全壘打，擊球初速111.3英里（約179.1公里）、飛行距離424英尺（約129.2公尺）。

大谷翔平這一轟，也將在美日職對戰菅野智之成績推進至為8打數7安打，其中去年兩人首次在大聯盟對決，大谷翔平敲單場雙響砲，如今連續兩年在大聯盟投打對決都敲出全壘打。

這場比賽也是菅野智之自2017年經典賽準決賽對決美國隊以來，相隔9年再次站上道奇球場的投手丘。而他首局先挨了大谷翔平的全壘打，1出局後再被著弗里曼（Freddie Freeman）敲全壘打，單局挨2轟，道奇首局先打下2：0領先。

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