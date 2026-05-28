聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／本季首次「日投對決」 大谷翔平首打席就開轟
道奇日本球星大谷翔平今天確認觸身球無礙，再度以投打二刀流身分出賽，與洛磯隊日籍投手菅野智之上演本季大聯盟首次的「日投對決」。首局先在投手丘完成無失分，隨後又在1局下首打席開轟，為道奇先馳得點，這也是他本季第9轟。
「投手大谷」1局上開賽連續解決2名打者，雖然隨後投出保送，但接著讓對手擊成中外野飛球出局，順利完成首局投球任務。
1局下改由「打者大谷」時，在1局下鎖定菅野智之一顆93.7英里的四縫線速球，直接轟向中外野看台。這發全壘打擊球初速達111.3英里，約179.1公里，飛行距離424英尺，約129.2公尺，擊球仰角為21度。
道奇首局攻勢不只大谷開轟，今天打第三棒的MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）隨後也敲出左外野反方向陽春砲，幫助道奇首局就取得2分領先。
這是大谷翔平自美國時間5月20日後再度擊出全壘打，也是他5月份第3轟，打擊狀況逐漸加溫中。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。