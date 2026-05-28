MLB／本季首次「日投對決」 大谷翔平首打席就開轟

道奇日本球星大谷翔平今天確認觸身球無礙，再度以投打二刀流身分出賽，與洛磯隊日籍投手菅野智之上演本季大聯盟首次的「日投對決」。首局先在投手丘完成無失分，隨後又在1局下首打席開轟，為道奇先馳得點，這也是他本季第9轟。

大谷翔平今天二刀流出賽。 路透通訊社

「投手大谷」1局上開賽連續解決2名打者，雖然隨後投出保送，但接著讓對手擊成中外野飛球出局，順利完成首局投球任務。

1局下改由「打者大谷」時，在1局下鎖定菅野智之一顆93.7英里的四縫線速球，直接轟向中外野看台。這發全壘打擊球初速達111.3英里，約179.1公里，飛行距離424英尺，約129.2公尺，擊球仰角為21度。

道奇首局攻勢不只大谷開轟，今天打第三棒的MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）隨後也敲出左外野反方向陽春砲，幫助道奇首局就取得2分領先。

這是大谷翔平自美國時間5月20日後再度擊出全壘打，也是他5月份第3轟，打擊狀況逐漸加溫中。