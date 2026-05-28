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MLB／村上宗隆對雙城連3場開轟 美聯20轟第一人獨居領先
白襪隊日本重砲村上宗隆今天再度開砲，對雙城隊之戰7局下轟出陽春砲，成為美聯首位達到20支全壘打的球員，超越太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），獨居美聯全壘打王。
村上7局下面對雙城後援投手亞當斯（Travis Adams），在球數1好2壞後逮中93英里速球，轟出432英尺中左外野方向全壘打，大聯盟生涯第20轟幫助白襪以14：1大幅領先，對雙城系列賽已經連續3戰開轟，白襪最後15：2獲勝。。
費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）目前21轟仍居大聯全壘打王，村上20轟居次，艾瓦瑞茲今天對遊騎兵隊4局上轟出陽春砲，一度和村上在美聯並列領先，村上第20轟出爐再度獨居第1。
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