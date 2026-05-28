快訊

MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

MLB／大谷二刀流出賽 首局首打席就砲轟老大哥菅野智之

費城人桑契斯指標數據太強成塞揚首選 大谷局數太少是致命傷

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／本季首次日本先發對決 大谷觸身球無礙「二刀流」出賽

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷今天以先發投手身份出戰洛磯隊，確定仍能以「二刀流」身份出賽。 美聯社
大谷今天以先發投手身份出戰洛磯隊，確定仍能以「二刀流」身份出賽。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天在比賽中被觸身球擊中右手，狀況確認無大礙，今天以先發投手身份出戰洛磯隊，確定仍能以「二刀流」身份出賽，與洛磯隊日籍投手菅野智之上演本季大聯盟首次的「日投對決」。

大谷翔平昨天在面對洛磯3連戰第2場比賽，4局下被左投弗里蘭（Kyle Freeland）的觸身球擊中右手腕，球打在護具上但仍擦到小指，當下他露出疼痛的表情，之後續留場上跑壘，但在球隊大比分領先的狀況下，5局下被換代打退場。

好在今天確認大谷翔平沒有受觸身球影響，仍能上場打擊，依原定計劃「二刀流」出賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，只是要確認他今天到球場後的狀況，以及身體上的感覺如何，「因為我要確保他在投、打兩端的感覺都非常好。」

大谷翔平本季以先發投手身份出賽8場，投了49局，拿下4勝2敗，防禦率僅0.73，目前在至少投滿30局的投手中排名大聯盟最佳成績。

而今天大谷翔平與菅野智之同場先發，也是大聯盟史上第21次（含季後賽）日籍投手同場先發對決，前一次為去年在東京巨蛋舉行的大聯盟海外開幕戰，由道奇隊山本由伸對上小熊隊今永昇太。

2026世足賽要來了

大谷翔平 日本 小熊隊

延伸閱讀

MLB／大谷翔平傷勢無礙明天仍登板 道奇教頭：打擊還沒決定

MLB／大谷翔平挨觸身球提前退場 道奇領先14分換羅哈斯登板

大谷塞揚級開季卻碰魔王關 釀酒人王牌領銜火球世代來襲

MLB／雪恥！今井達也6局好投參與接力無安打比賽 MLB近2次皆日籍先發

相關新聞

MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

本季大聯盟首次日籍投手先發對決，道奇隊大谷翔平「二刀流」出賽，先發登板還擔任開路先鋒，碰上洛磯隊菅野智之卻毫不留情，首打席就從日本前輩手中敲出一發陽春全壘打，用個人本季第9轟替自己打下領先。

MLB／本季首次日本先發對決 大谷觸身球無礙「二刀流」出賽

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天在比賽中被觸身球擊中右手，狀況確認無大礙，今天以先發投手身份出戰洛磯隊，確定仍能以「二刀流」身份出賽，與洛磯隊日籍投手菅野智之上演本季大聯盟首次的「日投對決」。

MLB／村上宗隆對雙城連3場開轟 美聯20轟第一人獨居領先

白襪隊日本重砲村上宗隆今天再度開砲，對雙城隊之戰7局下轟出陽春砲，成為美聯首位達到20支全壘打的球員，超越太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），獨居美聯全壘打王。

MLB／李灝宇4支0連3戰未安打 打擊率跌破兩成

美聯戰績最差的老虎、天使隊今天再次交手，旅美好手李灝宇全場4次打數未有安打，本季打擊率從2成06降到1成94，老虎終場4：0獲勝，暫時甩掉墊底地位。

MLB／本季首次「日投對決」 大谷翔平首打席就開轟

道奇日本球星大谷翔平今天確認觸身球無礙，再度以投打二刀流身分出賽，與洛磯隊日籍投手菅野智之上演本季大聯盟首次的「日投對決」。首局先在投手丘完成無失分，隨後又在1局下首打席開轟，為道奇先馳得點，這也是他本季第9轟。

MLB／洋基24安打爆皇家還創歷史 斯萊特勒也寫隊史第2佳紀錄

洋基隊打線今天狂敲24安，包含6轟，終場以15：1打爆皇家隊，寫下對戰皇家的例行賽12連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。