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MLB／本季首次日本先發對決 大谷觸身球無礙「二刀流」出賽
道奇隊日籍球星大谷翔平昨天在比賽中被觸身球擊中右手，狀況確認無大礙，今天以先發投手身份出戰洛磯隊，確定仍能以「二刀流」身份出賽，與洛磯隊日籍投手菅野智之上演本季大聯盟首次的「日投對決」。
大谷翔平昨天在面對洛磯3連戰第2場比賽，4局下被左投弗里蘭（Kyle Freeland）的觸身球擊中右手腕，球打在護具上但仍擦到小指，當下他露出疼痛的表情，之後續留場上跑壘，但在球隊大比分領先的狀況下，5局下被換代打退場。
好在今天確認大谷翔平沒有受觸身球影響，仍能上場打擊，依原定計劃「二刀流」出賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，只是要確認他今天到球場後的狀況，以及身體上的感覺如何，「因為我要確保他在投、打兩端的感覺都非常好。」
大谷翔平本季以先發投手身份出賽8場，投了49局，拿下4勝2敗，防禦率僅0.73，目前在至少投滿30局的投手中排名大聯盟最佳成績。
而今天大谷翔平與菅野智之同場先發，也是大聯盟史上第21次（含季後賽）日籍投手同場先發對決，前一次為去年在東京巨蛋舉行的大聯盟海外開幕戰，由道奇隊山本由伸對上小熊隊今永昇太。
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