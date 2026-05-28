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MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

MLB／大谷二刀流出賽 首局首打席就砲轟老大哥菅野智之

費城人桑契斯指標數據太強成塞揚首選 大谷局數太少是致命傷

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MLB／李灝宇4支0連3戰未安打 打擊率跌破兩成

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李灝宇全場4次打數未有安打，本季打擊率從2成06降到1成94 美國聯合通訊社
李灝宇全場4次打數未有安打，本季打擊率從2成06降到1成94 美國聯合通訊社

美聯戰績最差的老虎天使隊今天再次交手，旅美好手李灝宇全場4次打數未有安打，本季打擊率從2成06降到1成94，老虎終場4：0獲勝，暫時甩掉墊底地位。

兩隊3連戰第2戰，李灝宇擔任先發9棒、二壘手，2局下首次打擊揮出二壘飛球出局，接著5局一壘界外飛球、6局右外野飛球、8局游擊滾地球，最近3場比賽合計9次打數未出現安打，也未攻下打點，本季出賽28場仍是1轟、8分打點。

老虎今天動用5名投手，一共投出9次三振，只被揮出兩支安打，聯手讓天使掛零，本季戰績22勝34敗；天使王牌投手索利安諾（Jose Soriano）先發5局失3分吞敗，天使戰績掉到21勝35敗，在美聯排名獨居墊底。

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