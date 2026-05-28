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MLB／李灝宇4支0連3戰未安打 打擊率跌破兩成
美聯戰績最差的老虎、天使隊今天再次交手，旅美好手李灝宇全場4次打數未有安打，本季打擊率從2成06降到1成94，老虎終場4：0獲勝，暫時甩掉墊底地位。
兩隊3連戰第2戰，李灝宇擔任先發9棒、二壘手，2局下首次打擊揮出二壘飛球出局，接著5局一壘界外飛球、6局右外野飛球、8局游擊滾地球，最近3場比賽合計9次打數未出現安打，也未攻下打點，本季出賽28場仍是1轟、8分打點。
老虎今天動用5名投手，一共投出9次三振，只被揮出兩支安打，聯手讓天使掛零，本季戰績22勝34敗；天使王牌投手索利安諾（Jose Soriano）先發5局失3分吞敗，天使戰績掉到21勝35敗，在美聯排名獨居墊底。
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