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MLB／洋基24安打爆皇家還創歷史 斯萊特勒也寫隊史第2佳紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）。 路透
洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）。 路透

洋基隊打線今天狂敲24安，包含6轟，終場以15：1打爆皇家隊，寫下對戰皇家的例行賽12連勝。

洋基先發9棒全員敲安，且都至少2支安打，創隊史首見紀錄。其中羅沙里歐（Amed Rosario），6打數4安打，上演雙響砲，灌進4打點。

洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）主投6局飆出6K，只失1分，奪下本季第7勝、防禦率僅1.50。

斯萊特勒本季前12場先發防禦率1.50，是自1913年自責分成為官方統計數據以來，洋基投手單季前12場先發中第2低，僅次考德威爾（Ray Caldwell）1914年創下的1.46。

斯萊特勒賽後受訪時談到今天的表現，「不是最佳狀態，球質沒那麼犀利，但我還是讓球隊保持在有利的位置，能做到這點就夠了。」

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