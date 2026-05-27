聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基24安打爆皇家還創歷史 斯萊特勒也寫隊史第2佳紀錄
洋基隊打線今天狂敲24安，包含6轟，終場以15：1打爆皇家隊，寫下對戰皇家的例行賽12連勝。
洋基先發9棒全員敲安，且都至少2支安打，創隊史首見紀錄。其中羅沙里歐（Amed Rosario），6打數4安打，上演雙響砲，灌進4打點。
洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）主投6局飆出6K，只失1分，奪下本季第7勝、防禦率僅1.50。
斯萊特勒本季前12場先發防禦率1.50，是自1913年自責分成為官方統計數據以來，洋基投手單季前12場先發中第2低，僅次考德威爾（Ray Caldwell）1914年創下的1.46。
斯萊特勒賽後受訪時談到今天的表現，「不是最佳狀態，球質沒那麼犀利，但我還是讓球隊保持在有利的位置，能做到這點就夠了。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。