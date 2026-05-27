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MLB／大谷翔平傷勢無礙明天仍登板 道奇教頭：打擊還沒決定

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇大谷翔平今天遭洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland）丟觸身球，提前被換下場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時表示，明天將如期先發登板。

大谷翔平4局下右手遭觸身球擊中，當時繼續留在場上，還跑回本壘得分，但5局下被換代打，引發球迷擔憂。

大谷原訂明天「投打二刀流」先發，羅伯茲賽後受訪時強調大谷沒事，「感覺球是打到護具上，小指好像也稍微碰到一點，但我認為沒大礙。我自己判斷當時領先分差很大，也想讓拉辛（Dalton Rushing）多幾個打席，加上明天還有先發，所以想讓翔平好好休息。」

被問到原定明天的投手先發登板規劃，羅伯茲回答：「他會先發。」至於是否以二刀流形式出賽，羅伯茲語帶保留：「打擊方面還沒決定，想等明天他到球場後，確認身體狀況再說。特別是作為先發投手，最重要的是確保他投球時能有良好的身體狀態。」

關於右手是否需要進一步檢查，羅伯茲認為不用：「只是稍微碰到手而已，感覺比較像是打到護具上。不過我確實看到他在甩小指，但我不覺得需要照X光，手應該沒問題。」

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