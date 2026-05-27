MLB／大谷翔平挨觸身球提前退場 道奇領先14分換羅哈斯登板

道奇隊日本球星大谷翔平明天預計「投打二刀流」面對洛磯隊，但今天比賽打擊時，右手腕被觸身球砸到，提前退場。

大谷持續擔任先發第一棒指定打擊，首打席強勁平飛球被二壘手接殺，3局下一壘滾地出局，4局下再度上場，右手腕被洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）的變速球砸中。

大谷被砸後仍留在場上跑壘，隊友隨後敲安，跑回本壘得分，5局下道奇已經取得10：1大幅領先，魯辛（Dalton Rushing）代打大谷翔平的棒次。

大谷本場比賽2打數0安打，打擊率0.270，OPS值0.874。道奇全場5轟，其中貝茲（Mookie Betts）雙響砲並貢獻5打點。道奇9局上領先14分，換內野手羅哈斯（Johan Rojas）登板，單局失5分，終場仍以15：6痛宰洛磯。