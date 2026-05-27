快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林維恩2A挨轟悲情吞敗 陽念希新人聯盟4局生涯新高

中央社／ 台北27日電
林維恩今天在2A先發6局，因1發2分砲造成傷害。中央社
林維恩今天在2A先發6局，因1發2分砲造成傷害。中央社

美職小聯盟運動家隊台灣投手林維恩今天在2A先發6局，因1發2分砲造成傷害，加上隊友被完封讓他吞敗；在新人聯盟登板的巨人隊陽念希則投出4局創生涯新高，沒有失分。

美國職棒小聯盟（MiLB）運動家隊2A台灣投手林維恩今天先發對上亞利桑那響尾蛇隊2A，開賽投出6上6下後，第3局因觸身球讓對手上壘，第4局則是連續2次四壞保送，但都成功守住沒有失分，第5局再次投出3上3下。

然而第6局2出局後遇到狀況，林維恩先被路易士（Jansel Luis）敲出第1支安打，隨後又被潘尼亞（Manuel Pena）敲出1發全壘打，瞬間丟掉2分，但也很快回穩，抓下最後出局數。

林維恩最終以84球投完6局，被敲2支安打失2分，另有4次三振、2次四壞保送、1次觸身球，賽後防禦率2.03，然而因球隊以0比2遭到完封，吞下本季首敗（2勝）。

效力舊金山巨人隊的陽念希在新人聯盟先發出賽對上科羅拉多洛磯隊，4局被敲2支安打，另有2次四壞，4次三振讓對手無法串連攻勢，沒有失分，幫助球隊以1比0獲勝，賽後防禦率3.38。

2026世足賽要來了

潘尼亞 林維恩 亞利桑那

延伸閱讀

MiLB／林昱珉3A優質先發遺憾吞敗 柯敬賢1A敲2安3打點

MiLB／林昱珉3A優質先發遺憾吞敗 柯敬賢1A敲2安3打點

MiLB／李晨薰新人聯盟中繼2.1局無失分 奪美職生涯首勝

MiLB／李晨薰新人聯盟中繼2.1局無失分 奪美職生涯首勝

相關新聞

MLB／大谷翔平挨觸身球提前退場 道奇領先14分換羅哈斯登板

道奇隊日本球星大谷翔平明天預計「投打二刀流」面對洛磯隊，但今天比賽打擊時，右手被觸身球砸到，提前退場。

MLB／村上宗隆本季第19轟出爐！追平麥奎爾和阿隆索紀錄

白襪隊日本重砲「村神」村上宗隆再度開砲，今天與雙城隊交手，8局下轟出追平2分砲，本季第19轟出爐，但白襪最終仍在延長賽11局以3：5輸球。

MLB／李灝宇滿壘代打未建功 老虎近20戰17敗與天使並列爐主

老虎隊今天與天使隊交手，台灣內野手李灝宇5局下滿壘代打未能建功，全場2打數0安打。老虎牛棚崩盤，終場以6：10慘遭逆轉，近20戰狂吞17敗，賽後以21勝34敗與天使並列美聯爐主。

MLB／如何看阿部慎之助家暴案？菅野智之：不是輕率發言時機

大聯盟洛磯隊日本投手菅野智之今天賽前接受日媒採訪，被問到日職讀賣巨人隊前總教練阿部慎之助因家暴被逮捕事件。

MiLB／林維恩2A挨轟悲情吞敗 陽念希新人聯盟4局生涯新高

美職小聯盟運動家隊台灣投手林維恩今天在2A先發6局，因1發2分砲造成傷害，加上隊友被完封讓他吞敗；在新人聯盟登板的巨人隊...

MLB／光芒簽下大都會棄將「金寶」 金布洛爾轉隊立刻出賽

光芒隊簽下前大都會投手金布洛爾，該投手在首次為球隊登板便以1局無失分的表現亮相。儘管光芒最終以1：6敗給金鶯，金布洛爾的加入有望改善隊伍牛棚壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。