MiLB／林維恩2A挨轟悲情吞敗 陽念希新人聯盟4局生涯新高

美職小聯盟運動家隊台灣投手林維恩今天在2A先發6局，因1發2分砲造成傷害，加上隊友被完封讓他吞敗；在新人聯盟登板的巨人隊陽念希則投出4局創生涯新高，沒有失分。

美國職棒小聯盟（MiLB）運動家隊2A台灣投手林維恩今天先發對上亞利桑那響尾蛇隊2A，開賽投出6上6下後，第3局因觸身球讓對手上壘，第4局則是連續2次四壞保送，但都成功守住沒有失分，第5局再次投出3上3下。

然而第6局2出局後遇到狀況，林維恩先被路易士（Jansel Luis）敲出第1支安打，隨後又被潘尼亞（Manuel Pena）敲出1發全壘打，瞬間丟掉2分，但也很快回穩，抓下最後出局數。

林維恩最終以84球投完6局，被敲2支安打失2分，另有4次三振、2次四壞保送、1次觸身球，賽後防禦率2.03，然而因球隊以0比2遭到完封，吞下本季首敗（2勝）。

效力舊金山巨人隊的陽念希在新人聯盟先發出賽對上科羅拉多洛磯隊，4局被敲2支安打，另有2次四壞，4次三振讓對手無法串連攻勢，沒有失分，幫助球隊以1比0獲勝，賽後防禦率3.38。