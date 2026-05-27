MLB／如何看阿部慎之助家暴案？菅野智之：不是輕率發言時機

大聯盟洛磯隊日本投手菅野智之今天賽前接受日媒採訪，被問到日職讀賣巨人隊前總教練阿部慎之助因家暴被逮捕事件。

阿部慎之助對女兒施暴震撼日本球界，已向球團請辭獲准，阿部女兒為此事發出聲明澄清，承認因自己的過度描述，造成與事實有落差，看到父親在自己面前被警察帶走，她也受到震驚，為家務事失控表達歉意。

菅野智之擔任巨人王牌投手多年，阿部慎之助球員時期曾和他並肩作戰，退休後成為他的總教練。當被問到敏感話題，菅野回應，「我覺得這不是我輕率發言的時機，巨人球員們還有球季要打，希望他們能不受影響，堅持戰鬥到最後一刻。」

當被問到明天將和大谷翔平同場擔任先發投手，菅野表示，「我希望能以『被打全壘打也無所謂』心態上場投球，這樣狀態最好。讓後段打者累積壘包、再銜接到前段棒次，這是最容易失分的模式，只要避免無謂保送，不讓跑者輕易上壘，應該就沒問題了。」