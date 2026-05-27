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MLB／村上宗隆本季第19轟出爐！追平麥奎爾和阿隆索紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆。 路透
村上宗隆。 路透

白襪隊日本重砲「村神」村上宗隆再度炸裂，今天與雙城隊交手，8局下轟出追平2分砲，本季第19轟出爐，但白襪最終仍在延長賽11局以3：5輸球。

雙城4局上靠連3安串聯攻下2分，白襪直到8局下才有回應，村上宗隆將低角度的橫掃球扛出右外野大牆，本季第19轟，這球擊球初速108.4英里（約174.5公里）、飛行距離380英尺。

延長賽10局上，白襪日本右外野手西田陸浮再度上演長傳阻殺，連兩天有雷射肩美技。不過10局下一出局，白襪攻佔一三壘，村上宗隆擊出雙殺打瓦解攻勢。

11局上雙城李（Brooks Lee）在滿壘時敲出清壘長打，白襪11局下只追回1分，終場以3：5輸球。

村上宗隆本場5打數1安打，打擊率0.234，OPS值0.917，累積19轟仍是美聯全壘打王。西田陸浮則是4打數1安打。

村上宗隆進入6月前累積19轟，追平1987年麥奎爾（Mark McGwire）和2019年阿隆索（Pete Alonso）紀錄。如果按照進度，今年有望單季57轟。

2026世足賽開打倒數

村上宗隆 西田陸浮 白襪 雙城

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