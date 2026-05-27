MLB／李灝宇滿壘代打未建功 老虎近20戰17敗與天使並列爐主

老虎隊今天與天使隊交手，台灣內野手李灝宇5局下滿壘代打未能建功，全場2打數0安打。老虎牛棚第8局崩盤，終場以6：10慘遭逆轉，近20戰狂吞17敗，賽後以21勝34敗與天使並列美聯爐主。

老虎原本以2：4落後，5局下開啟大局攻回3分，兩出局滿壘時李灝宇上場代打，第1球壞球選掉，第2球在好球帶外，但被判定好球，老虎沒提出挑戰。第3球好球進壘，第4球擊成右外野飛球出局。

李灝宇隨後接替二壘守備，老虎帶著6：2領先進入第8局，天使葛里沙姆（Vaughn Grissom）夯出滿貫砲，老虎牛棚單局狂失5分。9局上天使希瑞（Jose Siri）再轟陽春砲，天使終場就以10：6逆轉勝。

李灝宇7局下第2打席遭到三振，本戰2打數0安打，打擊率降至.206，OPS值0.574。老虎主力內野手托瑞斯（Gleyber Torres）和巴耶茲（Javier Baez）目前仍在傷兵名單，李灝宇近期可能還有表現空間。