MLB／光芒簽下大都會棄將「金寶」 金布洛爾轉隊立刻出賽

明星終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）先前遭大都會指定讓渡（DFA）後，因拒絕下放小聯盟而成為自由球員，不過未隔幾日他很快找到新球隊，與光芒簽下大聯盟合約，且立刻為球隊牛棚做出貢獻，今天面對金鶯後援1局沒有失分，有望替光芒傷兵滿盈的牛棚帶來挹注。

金布洛爾即將在本週年滿38歲，本季先前他在大都會後援14場防禦率高達6.00，在吞下2場敗投後遭大都會指定讓渡，光芒在他成為自由球員後立刻與他接洽，最終順利網羅，光芒總教練凱許（Kevin Cash）說：「他是我們一直以來都很欣賞的投手，考量到我們牛棚目前有不少傷兵，這是非常合理的簽約，也很歡迎他加入。」

金布洛爾生涯累計866場後援出賽，合計拿下56勝與440次救援成功，救援成功數更名列大聯盟史上第五多，生涯防禦率為2.64並送出1299次三振。儘管光芒目前擁有全美聯最佳戰績，但他們牛棚防禦率高達4.40僅排大聯盟第21名。

金布洛爾加盟光芒後今天立刻出賽，他在面對金鶯的比賽中於8局下登板投球，一上場便連飆2K，雖然被考瑟（Colton Cowser）擊出安打，但他順利解決亞歷山大（Blaze Alexander），後援1局無失分，不過光芒今天1：6不敵金鶯苦吞三連敗。