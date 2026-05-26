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MLB／道奇球星貝茲陷入大低潮 羅伯茲：想太多了
道奇隊明星游擊手貝茲（Mookie Betts）本季至今打擊率0.165、OPS.572，只累積4發全壘打、11打點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為打擊機制和心態都出問題。
貝茲4月4日因右側腹斜肌受傷進傷兵名單， 5月11日重返大聯盟，至今打擊狀態仍十分低迷。今天對上洛磯隊，貝茲每個打席都把球打到外野，還有高飛犧牲打送回追平分，但最終仍以3打數0安打收場。
對於貝茲的低潮，羅伯茲直言，「他顯然對自己的揮棒動作和打擊機制失去信心，這種心態可能也帶進打擊區。打擊機制是問題，但他想太多，太勉強自己。」
不過羅伯茲也提到，貝茲的高飛犧牲打值得肯定，「看到他咬緊牙關撐下去，這很好。他在嘗試提升自己，能看到這點，我很欣慰。」
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