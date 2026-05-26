快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／費城人史瓦柏夯本季第21轟 「教士殺手」寫史上第2佳紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人史瓦柏。 法新社
費城人史瓦柏。 法新社

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）再度擦亮「教士殺手」招牌，今天首局就敲出陽春砲，本季第21轟，同時是生涯對教士第21轟，幫助費城人以3：0完封教士隊。

史瓦柏首局就敲出陽春砲，以21轟持續穩居大聯盟全壘打王。第7局馬許（Brandon Marsh）再補上一發兩分砲，先發左投盧札多（Jesus Luzardo）和3名牛棚合力封鎖教士打線，終場以3：0勝出。

包含季後賽在內，史瓦柏生涯對教士50場比賽轟出21發全壘打，每2.38場就能轟出1支，這是大聯盟史上任何打者對同一支球隊（最少50場出賽）第二佳紀錄，僅次史丹頓（Giancarlo Stanton）對洛磯隊的2.33場。

對於這項紀錄，史瓦柏表示，「這很奇妙，我也說不清楚，大概是緣分吧。我不知道還有什麼其他方法解釋，但希望這個緣分能持續下去。」

費城人 Kyle Schwarber

相關新聞

MLB／道奇牛棚133年最佳紀錄中斷 羅伯茲：好事終將結束

道奇隊牛棚連續38局無失分紀錄被攻破，但打線在7局下猛攻4分，終場以5：3逆轉擊敗洛磯隊。

MLB／費城人史瓦柏夯本季第21轟 「教士殺手」寫史上第2佳紀錄

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）再度擦亮「教士殺手」招牌，今天首局就敲出陽春砲，本季第21轟，同時是生涯對教士第21轟，幫助費城人以3：0完封教士隊。

MiLB／李晨薰新人聯盟中繼2.1局無失分 奪美職生涯首勝

美國職棒舊金山巨人隊24歲投手李晨薰今天在新人聯盟出賽，中繼投2.1局2K無失分，球隊終場以3比2擊敗亞利桑那響尾蛇隊，...

MLB／沃爾普致勝安祝洋基11連勝皇家 布恩：強硬的孩子

洋基隊近年壓著皇家隊打，今天靠著沃爾普（Anthony Volpe）9局上帶有2分打點的安打，以4：3逆轉勝，寫下對戰皇家的例行賽11連勝。

MLB／日本野手同場先發令和首見 白襪西田陸浮：別拿我和一朗比

白襪隊日籍重砲村上宗隆今天敲出本季第18轟，獨居美聯全壘打王。日本外野手西田陸浮同場先發，擔任先發第9棒右外野手，不只上演雷射肩，還敲出生涯首安，幫助白襪以3：1拿下勝利。

MLB／不是金慧成！道奇指定讓渡31歲工具人艾斯皮諾

道奇隊韓籍工具人金慧成陷入打擊低潮，不過今天道奇宣布指定讓渡（DFA） 另一位工具人艾斯皮諾（Santiago Espinal），迎回資深工具人赫南德茲（Kike Hernández）歸隊，金慧成再度躲過下放小聯盟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。