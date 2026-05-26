MLB／費城人史瓦柏夯本季第21轟 「教士殺手」寫史上第2佳紀錄

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）再度擦亮「教士殺手」招牌，今天首局就敲出陽春砲，本季第21轟，同時是生涯對教士第21轟，幫助費城人以3：0完封教士隊。

史瓦柏首局就敲出陽春砲，以21轟持續穩居大聯盟全壘打王。第7局馬許（Brandon Marsh）再補上一發兩分砲，先發左投盧札多（Jesus Luzardo）和3名牛棚合力封鎖教士打線，終場以3：0勝出。

包含季後賽在內，史瓦柏生涯對教士50場比賽轟出21發全壘打，每2.38場就能轟出1支，這是大聯盟史上任何打者對同一支球隊（最少50場出賽）第二佳紀錄，僅次史丹頓（Giancarlo Stanton）對洛磯隊的2.33場。

對於這項紀錄，史瓦柏表示，「這很奇妙，我也說不清楚，大概是緣分吧。我不知道還有什麼其他方法解釋，但希望這個緣分能持續下去。」