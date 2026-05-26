MLB／道奇牛棚133年最佳紀錄中斷 羅伯茲：好事終將結束

道奇隊牛棚連續38局無失分紀錄被攻破，但打線在7局下猛攻4分，終場以5：3逆轉擊敗洛磯隊。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）繳出6局失2分的優質先發，第一任後援投手哈特（Kyle Hart）7局上被托瓦（Ezequiel Tovar）敲陽春砲，洛磯3：1領先。

7局下道奇靠3保送擠成滿壘，大谷翔平擊出滾地球送回1分，隨後貝茲（Mookie Betts）敲高飛犧牲打追平，弗里曼（Freddie Freeman）和帕赫斯（Andy Pages）接連敲出帶有打點的安打，將戰局改寫為5：3，最終就以這個比分拿下勝利。

大谷翔平全場3打數1安打，有1保送、1打點，打擊率0.273，OPS值0.879。

據Elias Sports Bureau統計，38局是自1893年投手丘移至現行距離以來，道奇牛棚最長連續無失分紀錄。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時表示，「所有好事都終將結束，我們會從頭來過，開創另一段紀錄。」

談到7局下4分大局，羅伯茲說：「幸運之神眷顧我們，讓我們醞釀那局，我們開始打出一些安打，這很好，今晚能看到球隊展現活力，讓人振奮。」