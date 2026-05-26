MLB／沃爾普致勝安祝洋基11連勝皇家 布恩：強硬的孩子

洋基隊近年壓著皇家隊打，今天靠著沃爾普（Anthony Volpe）9局上帶有2分打點的安打，以4：3逆轉勝，寫下對戰皇家的例行賽11連勝。

洋基2局上靠著貝林傑（Cody Bellinger）陽春砲和串聯安打先攻下2分，下個半局皇家攻佔滿壘，只靠高飛犧牲打追回1分。

6局下皇家捕手培瑞茲（Wenceel Pérez）陽春砲追平，8局下當家游擊惠特（Bobby Witt Jr.）再夯超前陽春砲，取得3：2領先。

不過洋基9局上靠著高史密特（Paul Goldschmidt）內野安打，加上奇森姆（Jazz ChisholmJr.）長打攻佔二三壘，沃爾普敲出安打，一棒逆轉。洋基例行賽對皇家11連勝，是洋基2019至2020年球季對紅襪隊12連勝以來，面對單一對手最長的連勝紀錄。

「能夠有所貢獻、幫助球隊贏球，感覺真的很棒。」沃爾普賽後受訪時說，「為的就是這個，為的就是這群兄弟，我只是想上場去拚、去競爭，幫助球隊贏球，同時享受比賽。我們有非常遠大的目標，需要每個人共同努力。」

沃爾普此前因卡巴耶羅（José Caballero）擔任游擊手，連兩場坐板凳。洋基總教練布恩（Aaron Boone）稱讚沃爾普今天的表現，「兩好球後完全不慌，他打到一顆偏高的球，把握住機會把球打到左中外野方向，他是鬥士，是強硬的孩子，一直拚命練、拚命打。」