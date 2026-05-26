MiLB／李晨薰新人聯盟中繼2.1局無失分 奪美職生涯首勝

美國職棒舊金山巨人隊24歲投手李晨薰今天在新人聯盟出賽，中繼投2.1局2K無失分，球隊終場以3比2擊敗亞利桑那響尾蛇隊，李晨薰拿下個人旅美生涯首勝。

李晨薰2023年初加盟美職巨人隊、展開旅美生涯，但旅美生涯不算順利，2023年在新人聯盟留下4場出賽紀錄，投5.1局失掉9分責失分，吞下1敗，防禦率15.19，因為手肘狀況反覆，2024年第2度手肘動刀，進行韌帶修復手術。

李晨薰去年球季沒有在小聯盟留下出賽紀錄，今年5月才又開始在新人聯盟出賽，今天新人聯盟巨人隊與響尾蛇隊比賽，4局上2人出局、球隊1比2落後時李晨薰接手登板中繼，讓打者敲出游擊方向滾地球、抓下第3個出局數。

李晨薰5局上雖先保送首名打者，接著讓打者敲出左外野方向飛球，再製造滾地球雙殺，沒有多掉分數，6局上續投讓對手3上3下，包括2次三振。

巨人隊6局下攻下超前分，李晨薰今天投2.1局，沒被敲出安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，拿下旅美生涯首勝；賽後本季總計5場出賽，投10局失掉3分責失分，防禦率2.70。