MLB／日本野手同場先發令和首見 白襪西田陸浮：別拿我和一朗比

白襪隊日籍重砲村上宗隆今天敲出本季第18轟，獨居美聯全壘打王。日本25歲新秀外野手西田陸浮同場先發，擔任第9棒右外野手，不只上演雷射肩，還敲出生涯首安，幫助白襪以3：1拿下勝利。

MLB歷史上，日本野手同場先發紀錄有水手隊鈴木一朗與城島健司（2006至2009年）、水手鈴木一朗與川崎宗則（2012年），及費城人隊田口壯與井口資仁（2008年），村上宗隆和西田陸浮創令和時代（2019年5月1日起）首見紀錄。

村上宗隆全場4打數1安打，西田陸浮第2局上演雷射肩美技，傳到鞋子飛出去，第4局敲出穿越中間方向的安打，生涯首安出爐。

賽後西田陸浮在休息室慶祝，自己將兩罐啤酒淋在身上，身旁的隊友看見全笑翻，非常融入球隊文化。

西田陸浮身穿51號球衣又守右外野，那記雷射肩讓美國球迷想起鈴木一朗，西田受訪時被問到此事時說，「不不不，請不要拿我跟一朗先生比，我還差得遠，但我會盡力的。」

身為第9棒的西田被三振後，和打擊準備區的第2棒村上宗隆說話，被問到交談內容，西田笑回，「他問我變化球球種，我就回答了，我那打席才三振，所以給的建議應該沒什麼參考價值。」