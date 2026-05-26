快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／不是金慧成！道奇指定讓渡31歲工具人艾斯皮諾

聯合新聞網／ 綜合報導
31歲工具人艾斯皮諾（Santiago Espinal）被道奇DFA。 法新社
31歲工具人艾斯皮諾（Santiago Espinal）被道奇DFA。 法新社

道奇隊韓籍工具人金慧成陷入打擊低潮，不過今天道奇宣布指定讓渡（DFA）31歲工具人艾斯皮諾（Santiago Espinal），迎回資深工具人赫南德茲（Kike Hernández）歸隊，金慧成再度躲過下放小聯盟。

艾斯皮諾季前以小聯盟約加盟道奇，春訓敲出2轟，打擊率0.378，擠進開季名單。艾斯皮諾本季出賽26場，只有1轟4打點、打擊率0.220、OPS值0.604。

金慧成本季從小聯盟出發，4月當家游擊手貝茲（Mookie Betts）因傷缺陣，金慧成抓住機會打上先發。本月初貝茲提前回歸，被下放小聯盟的是弗里蘭（Alex Freeland）。如今赫南德茲復出，金慧成再度驚險留隊。

金慧成最近11場34打數僅6安，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提到金慧成：「希望金慧成能專注比賽，放開來打，不要擔心誰回來、誰不會回來這些事，重回身為棒球員的自己。」

道奇 金慧成

相關新聞

MLB／再刷新2大聯盟球速紀錄！釀酒人火球男：我的日常

釀酒人隊24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）沒有極限！今天再度刷新2項紀錄「首局8顆103英里火球、單場57顆破百英里火球」，並繳出7局狂飆12K只失1分好投，幫助釀酒人以5：1擊敗紅雀隊。

MLB／雪恥！今井達也6局好投參與接力無安打比賽 MLB近2次皆日籍先發

太空人隊日籍投手今井達也投出赴美後最精彩一戰，今天面對遊騎兵隊先發6局無失分，未讓對手敲安，太空人終場以9：0大勝，今井拿下第2勝、相隔52天再度奪勝，加上2位後援投手締造接力無安打比賽。

MLB／日本野手同場先發令和首見 白襪西田陸浮：別拿我和一朗比

白襪隊日籍重砲村上宗隆今天敲出本季第18轟，獨居美聯全壘打王。日本外野手西田陸浮同場先發，擔任先發第9棒右外野手，不只上演雷射肩，還敲出生涯首安，幫助白襪以3：1拿下勝利。

MLB／不是金慧成！道奇指定讓渡31歲工具人艾斯皮諾

道奇隊韓籍工具人金慧成陷入打擊低潮，不過今天道奇宣布指定讓渡（DFA） 另一位工具人艾斯皮諾（Santiago Espinal），迎回資深工具人赫南德茲（Kike Hernández）歸隊，金慧成再度躲過下放小聯盟。

MLB／昨日烏龍今日澄清 道奇奪冠功臣發文正式宣布退休

前道奇奪冠功臣泰勒（Chris Taylor）在前幾日先是宣布引退，隨後美媒報導稱其反悔，引發烏龍。而今天，泰勒終於在社群上發文澄清，一切都是誤會，隨後在文中他也宣布退休，正式告別棒壇。

MLB／今永昇太又爆炸！兩場先發狂失15分 主帥點出投球致命傷

小熊日籍左投今永昇太（Shota Imanaga）今天在主場迎戰休士頓太空人先發登板，雖然開局狀態不差，但比賽中段遭對手長打重創，最終主投6局被敲7支安打失7分，送出6次三振、2次四死球，吞下本季第5敗，防禦率也暴升至4.04。而小熊則陷入更大危機，球隊近期苦吞8連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。