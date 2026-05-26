MLB／不是金慧成！道奇指定讓渡31歲工具人艾斯皮諾

道奇隊韓籍工具人金慧成陷入打擊低潮，不過今天道奇宣布指定讓渡（DFA）31歲工具人艾斯皮諾（Santiago Espinal），迎回資深工具人赫南德茲（Kike Hernández）歸隊，金慧成再度躲過下放小聯盟。

艾斯皮諾季前以小聯盟約加盟道奇，春訓敲出2轟，打擊率0.378，擠進開季名單。艾斯皮諾本季出賽26場，只有1轟4打點、打擊率0.220、OPS值0.604。

金慧成本季從小聯盟出發，4月當家游擊手貝茲（Mookie Betts）因傷缺陣，金慧成抓住機會打上先發。本月初貝茲提前回歸，被下放小聯盟的是弗里蘭（Alex Freeland）。如今赫南德茲復出，金慧成再度驚險留隊。

金慧成最近11場34打數僅6安，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提到金慧成：「希望金慧成能專注比賽，放開來打，不要擔心誰回來、誰不會回來這些事，重回身為棒球員的自己。」