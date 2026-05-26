MLB／再刷新2大聯盟球速紀錄！釀酒人火球男：我的日常

釀酒人隊24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）沒有極限！今天再度刷新2項紀錄「首局8顆103英里火球、單場57顆破百英里火球」，並繳出7局狂飆12K只失1分好投，幫助釀酒人以5：1擊敗紅雀隊。

米蕭洛斯基單場57顆破百英里火球，打破紅人隊格林（Hunter Greene）2022年的47顆紀錄，全場12次三振則是追平個人生涯新高，不過第6局失分，個人連續無失分紀錄停留在29.1局。

本季米蕭洛斯基先發11場，5勝2敗，主投64局就狂飆100次三振，成為本季首位100K投手，防禦率1.83和每局被上壘率0.83都是聯盟頂尖。

米蕭洛斯基本場四縫線速球均速101.1英里，比本季場均高出1.4英里，釀酒人大聯盟投手協調員韓德森（Jim Henderson）受訪時說，「這種事就是你不做，不知道自己做得到。對洋基隊那場真的帶勁，球場能量很強，又是面對豪門，腎上腺素幫他撐過那場出賽後段，現在他知道那種感覺了，知道什麼時候可以把油箱燒光。」

米蕭洛斯基也自信表示，「我覺得那應該是我的每日水準，就是我現在所在的位置，那就是我的日常。」