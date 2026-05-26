MLB／雪恥！今井達也6局好投參與接力無安打比賽 MLB近2次皆日籍先發

太空人隊日籍投手今井達也投出赴美後最精彩一戰，今天面對遊騎兵隊先發6局無失分，未讓對手敲安，太空人終場以9：0大勝，今井拿下第2勝、相隔52天再度奪勝，加上2位後援投手締造接力無安打比賽。

今井旅美生涯起步動盪，不僅成績不佳，一度因手臂疲勞列入傷兵名單，還因對飲食、旅行、球探報告等有諸多不適應，招致「巨嬰」批評，而他今天終於用場上成績扳回顏面。

今井此役的4次保送有3次出現在第一局，但因為雙殺打的出現讓危機場面瞬間降壓，第二、三局回穩飆出三上三下，第四局再度開局保送尼莫（Brandon Nimmo），杜朗（Ezequiel Duran）打向二壘方向再次形成雙殺打。

今井第五、六局都未讓打者上壘，維持遊騎兵安打欄的「0」，6局投完共用97球、57球好球，第七局並未繼續站上投手丘，此役以被敲0安打、無失分結算，局數、球數都是新高，防禦率從賽前的8.31下修為6.17。

太空人第七局推出歐克（Steven Okert），桑塔（Alimber Santa）負責最後2局，讓遊騎兵的安打數全場掛蛋，這是大聯盟自2024年9月4日後再現無安打比賽，該役為小熊隊今永昇太7局領銜，意即大聯盟近兩場無安打比賽都是日籍投手先發；放眼太空人隊史則是第18場，前一場為2024年4月1日布蘭柯（Ronel Blanco）。

太空人火力相挺今井，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）第1局高飛犧牲打、第4局陽春砲打下前2分，第5局3安打追加2分，第7局再灌5分大局，包括沃克（Christian Walker）的三分砲，讓今井的勝投可以安心入袋。