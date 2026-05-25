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MLB／昨日烏龍今日澄清 道奇奪冠功臣發文正式宣布退休

聯合新聞網／ 綜合報導
前道奇奪冠功臣泰勒。 路透社
前道奇奪冠功臣泰勒。 路透社

道奇奪冠功臣泰勒（Chris Taylor）在前幾日先是宣布引退，隨後美媒報導稱其反悔，引發烏龍。而今天，泰勒終於在社群上發文澄清，一切都是誤會，隨後在文中他也宣布退休，正式告別棒壇。

本季效力天使3A的泰勒，台灣時間23日在小聯盟官方網站上宣布退役，但隔日經美國媒體報道稱，他撤回了退役決定，並進入小聯盟傷兵名單。這令人感到困惑的舉動，在今日終於得到解答。

泰勒今天在個人IG上，公布自己確定要退役的訊息，並指出前幾天鬧的烏龍是誤會一場，他在文中說道：「讓我澄清一下誤會，我已經決定正式從我畢生致力於的這項運動中退休。」另外，他也向長期支持他的家人、隊友和粉絲們，表達感謝與致意。

2014年，當時效力水手的泰勒，首次登上大聯盟；2年後轉會至道奇，在接下來的10個球季，他都身披「藍色戰袍」，期間曾幫助道奇在2020、2024年拿下世界大賽冠軍。而泰勒在內、外野都能守備的特性，也讓他成為道奇隊最倚重的工具人。

35歲的泰勒，在大聯盟徵戰12年，生涯打擊率為.248、OPS為.746，另敲出860支安打、110轟、443分打點、91盜。他於上賽季被道奇解約後，後轉會至天使，如今宣布退役。

道奇

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