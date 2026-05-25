MLB／今永昇太又爆炸！兩場先發狂失15分 主帥點出投球致命傷

小熊日籍左投今永昇太今天在主場迎戰休士頓太空人先發登板，雖然開局狀態不差，但比賽中段遭對手長打重創，最終主投6局被敲7支安打失7分，送出6次三振、2次四死球，吞下本季第5敗，防禦率也暴升至4.04。而小熊則陷入更大危機，球隊近期苦吞8連敗。

今永首局表現相當俐落，送出2次三振，讓太空人三上三下。不過第2局1出局後，遭到第5棒邁爾斯（Jake Meyers）轟出陽春全壘打，率先失分。

小熊打線隨後一度逆轉戰局，但今永沒能守住領先。第3局又被第9棒艾倫（Cooper Allen）敲出陽春砲，讓太空人追近比分。

真正的致命傷出現在第5局。今永在2出局滿壘情況下先被敲出帶有2分打點的安打遭逆轉，隨後又被強打者沃克（Christian Walker）轟出三分砲，單局狂失5分，徹底改變戰局。

賽後小熊總教練康索（Craig Counsell）談到這發關鍵全壘打時直言，問題在於面對危險打者時出現致命失投。「那是一顆指叉球，我們對危險打者犯了錯。被轟三分砲之後，要再逆轉就變得很困難。」

康索也認為，比賽並非只輸在那一球，而是球隊始終無法有效處理後段棒次。「更大的問題是，我們沒辦法解決對方後半段打線，尤其大量失分的第5局，這是很大的關鍵。」

雖然今永之後穩住陣腳，第6局成功投出三上三下，但仍無法改變比賽結果。值得注意的是，今永上一場面對密爾瓦基釀酒人時才投出本季最慘內容，主投4.1局失8分遭提前打退場，如今又被轟爆，連續兩場一共丟掉15分之多，近況明顯陷入低潮。

除了今永狀態不穩，小熊整體投手群近期也出現警訊。談到球隊近來全壘打大量增加的問題，康索不諱言指出這已成為嚴重課題。

「投手群必須減少被全壘打的數量，這是很大的問題。如果差距大成這樣，就不能只怪天氣或球場因素。當你持續被轟全壘打時，真的很難贏球。」康索表示。