MLB／拚命三郎卡洛爾穩居三壘打王 官網：沒有人比他更熱愛

響尾蛇隊明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）今天火力大爆發，對洛磯隊之戰4次打數都是安打，包括兩支三壘打攻下兩分打點，目前累積8支三壘打在大聯盟遙遙領先，幫助響尾蛇9：1獲勝。

響尾蛇官網指出，放眼整個大聯盟，沒有人比卡洛爾更熱愛三壘打，他從2022年8月登上響尾蛇大聯盟以來，球迷已經習慣看這位腳程超快的球員以驚人速度飛奔，全力爭取三壘打。

卡洛爾2023到25年都是國聯三壘打王，依序是10、14、17支，去年更是獨居大聯盟第1，本季領先進度十分明顯，光芒隊辛普森（Chandler Simpson）4支三壘打排名第2，產量只有他的一半。

卡洛爾今天1局下三壘打攻下勝利打點，第2、4局揮出一壘打，6局下追加三壘打，攻下全隊第9分，本季打擊率升至3成01，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「大聯盟大多數球員的二壘打，對卡洛爾來說就是三壘打。」

卡洛爾生涯第5次締造單場兩支三壘打紀錄，首局僅用11.05秒就從本壘衝到三壘，第6局則是11.36秒，生涯5年達到51支，成為隊史突破50大關第2人，也是大聯盟史上第2快達成50支三壘打、80支全壘打（目前89轟）的球員，出賽537場達到里程碑，只落後洋基隊傳奇球星賈里格（Lou Gehrig）的461場。

他說：「多跑一個壘很有價值，若能在兩出局前到達三壘，隊友不一定要揮出安打才能得分；我總是全力跑壘，只想抓住機會多跑一個壘包。」