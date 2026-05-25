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MiLB／林昱珉3A優質先發遺憾吞敗 柯敬賢1A敲2安3打點

中央社／ 記者謝靜雯台北25日電
林昱珉。圖中央社提供
林昱珉。圖中央社提供

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天3A出賽，投6局挨1轟失3分，最快球速約149公里，優質先發吞下本季第4敗；洛杉磯道奇隊野手柯敬賢1A出賽，單場2安3打點有好表現。

美國職棒小聯盟賽事響尾蛇隊3A今天與道奇隊3A交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽有狀況，1局下1人出局後投出四壞保送、觸身球保送，接著被費茲傑羅（Tyler Fitzgerald）敲出3分砲，及時回穩，製造滾地球出局、三振，沒有擴大失分危機。

林昱珉2局過後回穩，2、3局雖有投出保送，但沒有失分，4局下讓對手3上3下，5局下1人出局後投出保送，接著製造雙殺化解危機，6局下再投出3上3下，6局投完球隊1分落後時退場。

林昱珉今天總計用92球投6局，僅被敲出1支安打，就是全壘打，投出6次三振、5次四死球保送，失掉3分責失分，最快球速約149公里，球隊比賽後半段沒能追回分數，終場以3比5吞敗，林昱珉承擔敗投，賽後防禦率5.31。

柯敬賢。圖中央社提供
柯敬賢。圖中央社提供

道奇隊1A今天與西雅圖水手隊1A交手，道奇隊台灣好手柯敬賢先發打2棒、守右外野，1局上道奇隊首名打者敲出三壘打，柯敬賢敲出游擊方向安打送回球隊第1分。

柯敬賢3局上敲出一壘方向滾地球出局，5局上選到四壞保送，6局上壘上有人局面，敲出二壘方向滾地球出局、帶有1分打點，8局上吞下三振，9局上球隊14比9領先時，再有適時安打、幫助球隊添分，道奇隊終場以17比9奪勝。

柯敬賢今天總計5打數敲出2支安打，選到1次四壞保送、吞下1K，貢獻3分打點，近期連4場出賽敲安，賽後打擊率2成72。

林昱珉 柯敬賢 道奇

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