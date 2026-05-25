MLB／道奇鐵牛棚為山本守住勝投 連38局未失分再破隊史紀錄

道奇隊今天靠山本由伸優質先發，以5：1擊敗釀酒人隊，牛棚連續38局未失分再破隊史紀錄，離大聯盟史上最長只差7.2局。

山本先發7局失1分，奪下本季第4勝，後援投手克萊恩（Will Klein）、史考特（Tanner Scott）各投1局未被安打，聯手送出4次三振，道奇牛棚已經連續12戰讓對手掛零，官網形容牛棚連38局未失分，甚至隊史過去9座世界大賽冠軍的球季，都未達到這項成就。

道奇從5月13日對巨人隊之戰第8局起，12名後援投手在最近12戰都未失分，這段期間戰績9勝3敗，總比數66：19領先對手。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「牛棚近況火熱，有時表現不好就被罵，表現好又得不到多少掌聲，現在終於得到應有的讚譽，這是他們應得的。」

官網指出，有些救援投手目前在小聯盟或在傷兵名單，這不僅顯示道奇投手群的深度，也可看出站上投手丘必須面對各種情況，想要延續這種紀錄確實不容易。

羅伯茲說：「現在無論誰上場，都有信心爭取零失分，這讓我的工作輕鬆不少，可以信任更多球員。」

守護者隊前身印地安人隊牛棚曾在2017年連續38.2局未失分，道奇寫下大聯盟近9年最佳紀錄，明天回到洛杉磯主場對洛磯隊之戰就有機會超前印地安人，至於大聯盟最長是1962年老虎隊45.2局。