聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇鐵牛棚為山本守住勝投 連38局未失分再破隊史紀錄
道奇隊今天靠山本由伸優質先發，以5：1擊敗釀酒人隊，牛棚連續38局未失分再破隊史紀錄，離大聯盟史上最長只差7.2局。
山本先發7局失1分，奪下本季第4勝，後援投手克萊恩（Will Klein）、史考特（Tanner Scott）各投1局未被安打，聯手送出4次三振，道奇牛棚已經連續12戰讓對手掛零，官網形容牛棚連38局未失分，甚至隊史過去9座世界大賽冠軍的球季，都未達到這項成就。
道奇從5月13日對巨人隊之戰第8局起，12名後援投手在最近12戰都未失分，這段期間戰績9勝3敗，總比數66：19領先對手。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「牛棚近況火熱，有時表現不好就被罵，表現好又得不到多少掌聲，現在終於得到應有的讚譽，這是他們應得的。」
官網指出，有些救援投手目前在小聯盟或在傷兵名單，這不僅顯示道奇投手群的深度，也可看出站上投手丘必須面對各種情況，想要延續這種紀錄確實不容易。
羅伯茲說：「現在無論誰上場，都有信心爭取零失分，這讓我的工作輕鬆不少，可以信任更多球員。」
守護者隊前身印地安人隊牛棚曾在2017年連續38.2局未失分，道奇寫下大聯盟近9年最佳紀錄，明天回到洛杉磯主場對洛磯隊之戰就有機會超前印地安人，至於大聯盟最長是1962年老虎隊45.2局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。