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MLB／布恩形容很快有人付出代價 賈吉再見轟結束生涯最慘連11戰無打點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉轟出再見兩分砲。 路透社
「法官」賈吉轟出再見兩分砲。 路透社

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天終於結束全壘打乾旱期，對光芒隊之戰9局下轟出再見兩分砲，不但幫助洋基隊2：0獲勝，也終止生涯最慘連11戰未有打點紀錄。

洋基韋瑟斯（Ryan Weathers）、光芒拉穆森（Drew Rasmussen）形成投手戰，都是先發7局未失分；光芒第2任投手凱利（Kevin Kelly）8局下讓洋基掛零，9局下保送首名打者葛里沙姆（Trent Grisham）後，面對賈吉第1球投出92英里伸卡球，被轟出中右外野方向363英尺全壘打。

賈吉終止連11戰未有全壘打紀錄，本季第17轟出爐，再度追平白襪隊村上宗隆，並列美聯全壘打王，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）20轟在大聯盟保持領先地位。

這是賈吉生涯第8支再見安打，也是第4支再見全壘打，幫助洋基終止3連敗，也讓光芒中斷5連勝；不過光芒戰績34勝16敗，仍是大聯盟戰績最佳球隊，洋基落後4.5場勝差，在美聯東區排名第2。

今天賽前，賈吉近35次打數只有4支安打，連11戰未有全壘打、打點，洋基官網特別提到，總教練布恩（Aaron Boone）相信賈吉爆發只是時間問題，很快就會有人為此付出代價，在陰雨綿綿的星期天，終於在主場迎來這一刻。

賈吉也說：「這是一個特別的時刻，全隊都知道今年賽季有多艱難。」洋基開季對光芒吞下4連敗，今天終於扳回一城。

凱利9局下對賈吉投出內角球，被打向右外野方向結束比賽，他說：「本來以為球會落在警戒區，但賈吉塊頭很大。」

布恩 賈吉 洋基

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