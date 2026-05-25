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MLB／李灝宇對金鶯雙重賽3支0 老虎終止本季最長8連敗
老虎隊作客巴爾的摩，今天對金鶯隊進行雙重賽，旅美好手李灝宇兩場比賽都上場，合計3次打數沒有表現，老虎首戰3：5輸球，第2戰4：1扳回一城，不但逃過3連戰遭橫掃，也終止本季最長8連敗。
李灝宇首戰未排進先發打線，擔任替補二壘手，未有打擊機會；老虎打完前8局3：2領先，9局下簡森（Kenley Jansen）救援失敗，被考瑟（Colton Cowser）轟出再見3分砲。
李灝宇第2戰擔任先發8棒二壘手，3次打數分別在2局上游擊飛球、5局上中外野飛球、7局上二壘滾地球出局，本季打擊率從2成22降到2成12。
老虎先發投手梅爾頓（Troy Melton）第2戰投5.2局失1分，本季初登板奪勝；但老虎本月陷入低潮，最近7個系列賽合計22場比賽只有5勝17敗，本季戰績21勝33敗在美聯中區墊底。
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