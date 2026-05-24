MLB／士別三日！佐佐木朗希遇危機不崩盤 道奇主帥：以前的他可能撐不過去

洛杉磯道奇今天以11比3大勝釀酒人，終止例行賽對戰9連敗，佐佐木朗希雖然帳面成績為投5局失3分，但數字背後其實藏著更大的意義。

歷經開局失控、落後球數、守備失誤等混亂局面後，佐佐木朗希沒有崩盤，反而逐漸掌控節奏，最後連續解決10名打者。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後更直言，如果是去年甚至一個月前的佐佐木，結果可能完全不同。

佐佐木朗希開局遭遇猛烈攻勢，單局用掉35球一口氣掉3分。當時場上情勢並不樂觀，不僅被對手持續纏鬥，球數也一直處於落後狀態。前6名打者中，佐佐木朗希只有1次首球搶到好球，前12名打者也只有4次先取得好球數。不過他沒有因此失去信心。

從第二局開始，佐佐木朗希開始更大幅提高滑球使用比例。面對首輪打線時，滑球使用率約21%，進入第二輪後則提升至35%，而且球速還越投越快。最明顯的變化出現在第5局，該局4顆最快球速全部出現在這半局，而且最終全部形成好球或出局數。

佐佐木朗希從第二局2出局後開始完全找回感覺，一路連續解決10名打者，期間只被敲出1支安打，也順利完成5局投球工作。

羅伯茲賽後大讚佐佐木朗希的成長幅度。「他能在只失3分的情況下撐住，然後穩定下來，尤其第3到第5局的球質變得更好，我也特別告訴他這點。」

羅伯茲認為，這場比賽真正值得肯定的不是數據，而是面對逆境時的反應。「這是一名年輕球員開始成熟的訊號。他開始理解自己對球隊的責任。身為先發投手，你必須設法吃下局數、拿到出局數，而這從來都不是件容易的事。」

他更直接指出：「這是一堂成長課。去年碰到這種情況，他可能很難撐過第一局，但這次他撐過去了，而且後面又投了4局無失分。我真的印象很深刻，因為每次登板，看起來他都在學習如何成為一名真正的大聯盟投手。」

除了場上表現，道奇也感受到佐佐木朗希心態上的改變。

「我覺得他的自信真的進步很多。」羅伯茲說，「我在場下就能感覺到，他和教練團溝通更多了，整個人的狀態、節奏與步調都不一樣。而最重要的是，我看到他的好球掌控能力變好了。」

羅伯茲最後更點出佐佐木朗希這場投球的重要價值。「年輕投手必須學會，即使一開始被打得很慘，也要找到方法繼續投下去，而不是直接拖垮牛棚。昨晚羅布勒斯基（Justin Wrobleski）做到了，今晚則是朗希做到。能投滿5局、拿下勝投，也幫助球隊贏球，我真的要給他很高評價。」

佐佐木朗希成功穩住局面，不僅為自己打開勝投之路，也替道奇打線爭取反攻時間。赫南德茲（Teoscar Hernández）4局轟出左外野三分砲，一棒逆轉戰局。赫南德茲全場灌進6分打點，追平生涯單場最佳紀錄。

赫南德茲表示：「逆轉真的很重要，因為這讓朗希後面能更輕鬆投球，不需要背負太大壓力。」