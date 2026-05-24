MLB／「藍領戰術」奏效！硬啃塞揚史肯斯 藍鳥教頭：做好細節不斷消耗

面對如今被視為大聯盟最具宰制力投手之一、甚至可能是「地表最強投手」的海盜塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes），多倫多藍鳥賽前就知道，這不是一場能靠豪打硬碰硬取勝的比賽，而是一場必須「藍領精神、苦工到底」的戰役。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽前就形容：「今天是戴安全帽、提便當盒上工的一天。」借用了球隊顧問馬丁利（Don Mattingly）常說的話，意思就是靠苦工、靠細節、靠耐心，把勝利慢慢磨出來。

施奈德被問到是否已找到破解史肯斯的方法時，他直接笑著搖頭：「沒有。」因為截至目前為止，幾乎沒有人真正破解過這位超級強投。

但藍鳥並沒有想著要轟垮史肯斯、打下10分，而是選擇另一條路。他們知道，不同王牌有不同特性，史肯斯和山本由伸、史庫柏都是頂尖投手，但攻擊方式不會一樣。藍鳥的目標只是抓住比賽中少數出現的機會，把小縫隙變成突破口。

施奈德表示：「史肯斯球威非常好，而且大量往右打者內角鑽。你必須想辦法把球留在中間位置攻擊，鎖定一個區域，然後不斷消耗他。只要有人上壘，就想辦法推進，不管是盜壘、打帶跑還是任何方法，總之要製造事情發生。」

藍鳥的比賽計畫也十分明確：拖長打席、避免快速出局、做好每個細節，就像打季後賽一樣。

「從第一棒到最後一棒，每個人都必須完成工作，把跑者送進得點圈，再把他送回來。」施奈德說，「他不太犯錯，但只要犯一次，你就得做好準備。」

比賽一開始，藍鳥就展現執行力。史普林格（George Springer）首打席顯然已做好設定，先在首球全力揮擊測試節奏，接著鎖定一顆98.7英里（約158.8公里）速球，一棒轟出左外野陽春砲。

這發全壘打也別具意義。根據統計，這是史普林格自2022年7月以來，擊出的最快球速全壘打，顯示這位老將近期狀況明顯回升。

施奈德賽後也稱讚：「他最近一周揮棒品質真的很好，狀態正朝對的方向前進。」

在史肯斯前幾局逐漸找回節奏後，藍鳥則靠團隊串聯再次出擊。第6局，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）率先敲安，接著皮南戈（Yohendrick Piñango）補上安打，桑契斯（Jesús Sánchez）擊出帶有打點二壘安打，克萊門特（Ernie Clement）再補上一支適時安打，徹底撕開防線。

施奈德說：「那個半局真的很有壓迫感。要對史肯斯敲出9支安打，而且還能壓低三振數，真的很不容易。」

當史肯斯退場時，成績單為5局被敲9安、失4分、僅2次三振，整場只有製造7次揮空。對一般投手來說或許不算太差，但對史肯斯而言，幾乎已經等同被重擊。

根據統計，這是史肯斯生涯首度連續兩場先發都至少失3分責失分，也是他生涯第5場至少投滿5局但三振次數卻少於5次的比賽。

對本季前52場仍在尋找進攻定位的藍鳥來說，這場勝利或許比帳面上的5比2更加重要。因為他們不只是擊敗了海盜，更擊敗了大聯盟最令人頭痛的投手之一，也終於打出一場真正屬於「藍鳥風格」的比賽。