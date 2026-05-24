MLB／火力加持！佐佐木朗希5局好投收第3勝 道奇終止對釀酒人9連敗

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希作客先發對戰密爾瓦基釀酒人，雖然開局就陷入亂流、首局失掉3分，但他迅速穩住陣腳，後續連續解決10名打者，最終主投5局失3分拿下本季第3勝；道奇也靠著打線火力支援，終止自2024年8月以來對釀酒人的例行賽9連敗陰霾。

佐佐木朗希此役開賽就遭遇嚴峻考驗，首名打者喬里歐（Jackson Chourio）敲出中外野二壘安打後，接著又被圖蘭（Brice Turang）擊出左外野適時二壘安打，僅6球就先失1分。隨後他又因處理滾地球發生傳球失誤，再送掉1分，之後又遭佛弗里克（Sal Frelick）補上中間方向安打失第3分，首局就用掉35球。

開局狀況不佳，一度讓人擔心佐佐木朗希可能提前退場，但他展現調整能力。第2局雖再被喬里歐敲出直擊全壘打牆的二壘安打，接著投出保送又形成危機，但成功化解。之後佐佐木朗希逐漸找回投球節奏，從第2局後段開始一路連抓10名打者出局。

5局下，面對此役已敲出2支二壘打的喬里歐，佐佐木朗希利用高角度指叉球送出三振，完成重要收尾，也保住勝投資格。

此戰佐佐木朗希主投5局共用87球，被敲4安，送出4次三振、2次保送，失3分但僅2分為自責分，最快球速達99.5英里（約160公里），防禦率下降至4.93，也是本季第8次先發後首度將防禦率壓回5以下。

佐佐木朗希度過危機成功自助後，道奇打線也在第4局強勢反擊，靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）一發三分砲完成逆轉，他全場3安猛灌6分打點成為最大功臣。大谷翔平則5打數2安打、1保送、1打點，連續9場比賽至少2度上壘。

道奇在8、9兩局狂掃7分，一口氣拉開8分差距，近期壓制力十足牛棚同樣也有搶眼表現，後續接替的維西亞（Alex Vesia）、哈特（Kyle Hurt）、史考特（Tanner Scott）、J.赫南德茲（Jonathan Hernandez）再次封鎖對手，達成連續36局無失分紀錄。