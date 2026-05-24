快訊

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／火力加持！佐佐木朗希5局好投收第3勝 道奇終止對釀酒人9連敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希克服開局亂流，最終主投5局失3分拿下本季第3勝。 美聯社
佐佐木朗希克服開局亂流，最終主投5局失3分拿下本季第3勝。 美聯社

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希作客先發對戰密爾瓦基釀酒人，雖然開局就陷入亂流、首局失掉3分，但他迅速穩住陣腳，後續連續解決10名打者，最終主投5局失3分拿下本季第3勝；道奇也靠著打線火力支援，終止自2024年8月以來對釀酒人的例行賽9連敗陰霾。

佐佐木朗希此役開賽就遭遇嚴峻考驗，首名打者喬里歐（Jackson Chourio）敲出中外野二壘安打後，接著又被圖蘭（Brice Turang）擊出左外野適時二壘安打，僅6球就先失1分。隨後他又因處理滾地球發生傳球失誤，再送掉1分，之後又遭佛弗里克（Sal Frelick）補上中間方向安打失第3分，首局就用掉35球。

開局狀況不佳，一度讓人擔心佐佐木朗希可能提前退場，但他展現調整能力。第2局雖再被喬里歐敲出直擊全壘打牆的二壘安打，接著投出保送又形成危機，但成功化解。之後佐佐木朗希逐漸找回投球節奏，從第2局後段開始一路連抓10名打者出局。

5局下，面對此役已敲出2支二壘打的喬里歐，佐佐木朗希利用高角度指叉球送出三振，完成重要收尾，也保住勝投資格。

此戰佐佐木朗希主投5局共用87球，被敲4安，送出4次三振、2次保送，失3分但僅2分為自責分，最快球速達99.5英里（約160公里），防禦率下降至4.93，也是本季第8次先發後首度將防禦率壓回5以下。

佐佐木朗希度過危機成功自助後，道奇打線也在第4局強勢反擊，靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）一發三分砲完成逆轉，他全場3安猛灌6分打點成為最大功臣。大谷翔平則5打數2安打、1保送、1打點，連續9場比賽至少2度上壘。

道奇在8、9兩局狂掃7分，一口氣拉開8分差距，近期壓制力十足牛棚同樣也有搶眼表現，後續接替的維西亞（Alex Vesia）、哈特（Kyle Hurt）、史考特（Tanner Scott）、J.赫南德茲（Jonathan Hernandez）再次封鎖對手，達成連續36局無失分紀錄。

相關新聞

MLB／鄧愷威旅美生涯代表作 先發6局無失分奪本季第3勝

休士頓太空人隊今天在客場出戰芝加哥小熊隊，台灣投手鄧愷威本季第4度先發登板，主投6局無失分，僅被敲2支安打，送出6次三振，單場局數和用球數都寫生涯新高，投出大聯盟生涯代表作，最終太空人以3：0完封小熊，鄧愷威收下先發2連勝、本季第3勝。

MLB／鄧愷威越投越穩共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路！」

台灣投手鄧愷威再投出新巔峰，今天面對小熊隊繳出6局僅被敲2安打、無失分好投，太空人隊終場以3：0贏球，鄧愷威拿下本季第3勝。逐漸在先發位置穩住陣腳，鄧愷威歸功於對於橫掃球的自信，現在這不再只是一顆直球狀況不好的備用武器；太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）大讚，鄧愷威在先發位置上已經越來越適應。

MLB／火力加持！佐佐木朗希5局好投收第3勝 道奇終止對釀酒人9連敗

洛杉磯道奇日本強投佐佐木朗希作客先發對戰密爾瓦基釀酒人，雖然開局就陷入亂流、首局失掉3分，但他迅速穩住陣腳，後續連續解決10名打者，最終主投5局失3分拿下本季第3勝；道奇也靠著打線火力支援，終止自2024年8月以來對釀酒人的例行賽9連敗陰霾。

MLB／士別三日！佐佐木朗希遇危機不崩盤 道奇主帥：以前的他可能撐不過去

洛杉磯道奇今天以11比3大勝釀酒人，終止例行賽對戰9連敗，佐佐木朗希雖然帳面成績為投5局失3分，但數字背後其實藏著更大的意義。

MLB／「藍領戰術」奏效！硬啃塞揚史肯斯 藍鳥教頭：做好細節不斷消耗

面對如今被視為大聯盟最具宰制力投手之一、甚至可能是「地表最強投手」的海盜塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes），多倫多藍鳥賽前就知道，這不是一場能靠豪打硬碰硬取勝的比賽，而是一場必須「藍領精神、苦工到底」的戰役。

MLB／鄧愷威「魔鬼橫掃球」成致命武器 太空人捕手讚：類似速球卻會突然轉彎

太空人台灣投手鄧愷威持續在大聯盟站穩腳步，面對芝加哥小熊繳出生涯代表作，以6局無失分、6次三振的優質先發表現摘下本季第3勝。更令人驚艷的是，他本季逐漸成形的「橫掃球（Sweeper）」已成為打者最頭痛的武器，不僅成為壓制核心，也讓教練團看見他成為固定先發的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。