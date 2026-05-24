MLB／太空人教頭點出鄧愷威最大蛻變：第2輪開始反而更可怕

休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威今天先發6局6次三振、無失分，其中橫掃球讓對手頻頻揮空，鄧愷威說：「很顯然，橫掃球是我目前最棒的武器。」

鄧愷威今天面對芝加哥小熊隊投完6局，僅被敲出2支安打，製造6次三振另有3次四壞保送，幫助球隊以3比0獲勝；鄧愷威全場投出的89球中，有42顆是橫掃球，而且全場製造10次揮空有7次都來自這個球種。

根據大聯盟官網報導，鄧愷威賽後接受訪問談到橫掃球時表示，「過去幾年當伸卡球、四縫線速球投起來沒什麼手感時，我會狂投橫掃球，但今年我相信自己的球威。」

鄧愷威說：「即便有時候伸卡或四縫線的感覺不對，我還是堅持比賽策略，就是把快速球投進去，讓它和橫掃球之間產生很好的共軌效應。這大概是為什麼橫掃球能發揮這麼好的原因。」鄧愷威本季至今的橫掃球被打擊率只有1成05、被長打率0.140，揮空率則高達32.2%。

太空人捕手薩拉札（Cesar Salazar）指出，鄧愷威能夠將橫掃球投到好球帶兩側，無論是搶好球數或引誘打者出棒，都非常有效，「這顆球很長一段軌跡會與快速球重疊，時速比快速球慢了6、7英里，出手時不是『彈』出來，而是一路延伸然後突然向左大轉彎。」

鄧愷威今年轉戰太空人隊一開始定位長中繼，因球隊先發投手傷兵過多，加上鄧愷威在長中繼表現出色，在4月底轉任先發；而他轉戰先發後，面對第2、第3輪打者也還能保持壓制力，鄧愷威表示，在面對第1輪打線時他會嚴格執行賽前計畫，但之後專注觀察打者反應，來決定接下來該投什麼球。

太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，鄧愷威進入第2輪反而更強勢，不僅保持良好的尾勁與製造揮空的能力，而且持續控制在好球帶邊角、壓低球路，「橫掃球也依然犀利、沒有失投跑到好球帶上方。所有細節他都做到了，這證明他開始對這個先發角色得心應手。」