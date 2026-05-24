快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／太空人教頭點出鄧愷威最大蛻變：第2輪開始反而更可怕

中央社／ 台北24日電
鄧愷威今天先發6局6次三振、無失分，其中橫掃球讓對手頻頻揮空。 路透社
鄧愷威今天先發6局6次三振、無失分，其中橫掃球讓對手頻頻揮空。 路透社

休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威今天先發6局6次三振、無失分，其中橫掃球讓對手頻頻揮空，鄧愷威說：「很顯然，橫掃球是我目前最棒的武器。」

鄧愷威今天面對芝加哥小熊隊投完6局，僅被敲出2支安打，製造6次三振另有3次四壞保送，幫助球隊以3比0獲勝；鄧愷威全場投出的89球中，有42顆是橫掃球，而且全場製造10次揮空有7次都來自這個球種。

根據大聯盟官網報導，鄧愷威賽後接受訪問談到橫掃球時表示，「過去幾年當伸卡球、四縫線速球投起來沒什麼手感時，我會狂投橫掃球，但今年我相信自己的球威。」

鄧愷威說：「即便有時候伸卡或四縫線的感覺不對，我還是堅持比賽策略，就是把快速球投進去，讓它和橫掃球之間產生很好的共軌效應。這大概是為什麼橫掃球能發揮這麼好的原因。」鄧愷威本季至今的橫掃球被打擊率只有1成05、被長打率0.140，揮空率則高達32.2%。

太空人捕手薩拉札（Cesar Salazar）指出，鄧愷威能夠將橫掃球投到好球帶兩側，無論是搶好球數或引誘打者出棒，都非常有效，「這顆球很長一段軌跡會與快速球重疊，時速比快速球慢了6、7英里，出手時不是『彈』出來，而是一路延伸然後突然向左大轉彎。」

鄧愷威今年轉戰太空人隊一開始定位長中繼，因球隊先發投手傷兵過多，加上鄧愷威在長中繼表現出色，在4月底轉任先發；而他轉戰先發後，面對第2、第3輪打者也還能保持壓制力，鄧愷威表示，在面對第1輪打線時他會嚴格執行賽前計畫，但之後專注觀察打者反應，來決定接下來該投什麼球。

太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，鄧愷威進入第2輪反而更強勢，不僅保持良好的尾勁與製造揮空的能力，而且持續控制在好球帶邊角、壓低球路，「橫掃球也依然犀利、沒有失投跑到好球帶上方。所有細節他都做到了，這證明他開始對這個先發角色得心應手。」

鄧愷威 芝加哥 大聯盟

延伸閱讀

MLB／鄧愷威越投越穩共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路！」

MLB／鄧愷威旅美生涯代表作 先發6局無失分奪本季第3勝

從巨人到太空人完成功能型質變 鄧愷威如何投出2026代表作

MLB／鄧愷威周日凌晨出戰小熊隊 拚先發2連勝、本季第3勝

相關新聞

MLB／鄧愷威旅美生涯代表作 先發6局無失分奪本季第3勝

休士頓太空人隊今天在客場出戰芝加哥小熊隊，台灣投手鄧愷威本季第4度先發登板，主投6局無失分，僅被敲2支安打，送出6次三振，單場局數和用球數都寫生涯新高，投出大聯盟生涯代表作，最終太空人以3：0完封小熊，鄧愷威收下先發2連勝、本季第3勝。

MLB／鄧愷威越投越穩共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路！」

台灣投手鄧愷威再投出新巔峰，今天面對小熊隊繳出6局僅被敲2安打、無失分好投，太空人隊終場以3：0贏球，鄧愷威拿下本季第3勝。逐漸在先發位置穩住陣腳，鄧愷威歸功於對於橫掃球的自信，現在這不再只是一顆直球狀況不好的備用武器；太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）大讚，鄧愷威在先發位置上已經越來越適應。

MLB／火力加持！佐佐木朗希5局好投收第3勝 道奇終止對釀酒人9連敗

洛杉磯道奇日本強投佐佐木朗希作客先發對戰密爾瓦基釀酒人，雖然開局就陷入亂流、首局失掉3分，但他迅速穩住陣腳，後續連續解決10名打者，最終主投5局失3分拿下本季第3勝；道奇也靠著打線火力支援，終止自2024年8月以來對釀酒人的例行賽9連敗陰霾。

MLB／村上宗隆17轟傲視美聯 首談參加全壘打大賽可能性

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆持續在大聯盟展現驚人火力。客場對水手之戰，村上擔任先發第2棒、一壘手，全場繳出1安打、2次四死球、3分打點成績，其中包含關鍵的清壘3分二壘安打，幫助球隊搶下勝利。

MLB／道奇損失終結者無礙！洗刷「火牛陣」罵名 牛棚連32局未失分

儘管道奇今天作客密爾瓦基吞下1比5敗仗，不過球隊牛棚依然維持近期的優異表現，接替被打爆的25歲先發左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski），葛瓦斯（Paul Gervase）和赫南德茲（Jonathan Hernandez）繼續未失分，達成牛棚連續32局未失分的紀錄。

MLB／太空人教頭點出鄧愷威最大蛻變：第2輪開始反而更可怕

休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威今天先發6局6次三振、無失分，其中橫掃球讓對手頻頻揮空，鄧愷威說：「很顯然，橫掃球是我目前最棒的武器。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。