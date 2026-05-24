MLB／鄧愷威「魔鬼橫掃球」成致命武器 太空人捕手讚：類似速球卻會突然轉彎

太空人台灣投手鄧愷威持續在大聯盟站穩腳步，面對芝加哥小熊繳出生涯代表作，以6局無失分、6次三振的優質先發表現摘下本季第3勝。更令人驚艷的是，他本季逐漸成形的「橫掃球（Sweeper）」已成為打者最頭痛的武器，不僅成為壓制核心，也讓教練團看見他成為固定先發的可能性。

鄧愷威此戰主投6局、用89球創下生涯單場新高，其中56球為好球，被敲2支安打、送出3次保送與6次三振，防禦率降至2.19，WHIP則下修至1.05，最快球速達95.5英里（約153.7公里）。

而這場比賽真正的焦點，則是他的招牌橫掃球。鄧愷威全場89球中就使用42球橫掃球，製造10次揮空，其中7次來自這顆球路，展現極高宰制力。

太空人捕手薩拉札（César Salazar）賽後揭露這顆球之所以難打的原因。他表示，鄧愷威的橫掃球前半段飛行軌跡看起來與速球極為相似，但接近本壘板時卻突然劇烈橫移。

「它有很長一段時間看起來都像速球，速度只比速球慢約6到7英里，但不會讓人提前察覺。球一路維持直線，最後突然往左大幅偏移，等打者發現時，揮棒早就做出決定了。」

數據也證明這顆球有多難纏。本季面對鄧愷威橫掃球的打者，打擊率僅1成05、長打率只有1成40，揮空率更高達32.2%。

鄧愷威也坦言，橫掃球目前已成為自己最有信心的武器。

「很明顯，橫掃球是我現在最好的球路。過去幾年有時候對伸卡球和四縫線速球沒有太多感覺，所以會大量使用橫掃球。今年我開始更相信自己的球路，即使速球感覺沒有那麼理想，我還是按照比賽策略去執行，讓速球和橫掃球形成更好的軌跡欺騙效果。」

除了球種威力外，更令太空人驚喜的是鄧愷威作為先發投手的續航能力。轉任先發後，面對第二輪、第三輪打線仍能維持壓制力。此戰他面對最後10名打者，只讓1人上壘，展現過往少見的穩定性。

鄧愷威表示，第一次面對打線時會依照賽前設定執行策略，但之後就會開始觀察打者反應，適時調整配球方向。

總教練艾斯帕達（Joe Espada）則直言，鄧愷威已經越來越像真正的先發投手。「到了第二輪之後，他反而變得更強。他的球路仍然有深度，也持續能製造揮空。我觀察他在70到80球之後，還能把球壓低、攻擊邊角，而且橫掃球依然維持威力。所有細節他都做到了，這代表他已經開始適應先發角色。」

事實上，鄧愷威今年1月才透過交易從舊金山巨人轉戰太空人，原本主要擔任長中繼角色，後來因球隊先發輪值遭遇傷兵潮，加上個人表現優異，球團決定將他拉進輪值。

太空人一壘手沃克（Christian Walker）就大讚鄧愷威的多功能。「我非常尊敬他。不管球隊需要什麼角色，他總是能挺身而出。無論是牛棚長中繼，還是臨時先發對上強大打線，他都能完成任務，他對我們來說就是A+等級。」

艾斯帕達說：「每個人都開始做好自己的工作，信心也慢慢建立起來。大家開始相信彼此，都抱著『輪到我了，我要把棒子交給下一個人』的想法。」

而在這支逐漸回穩的太空人輪值中，鄧愷威顯然已不再只是臨時替補，而是正在成長為球隊不可忽視的重要戰力。