快訊

出國打電話免收漫遊電話費？iPhone、安卓手機教你設定「Wi-Fi通話」

MLB／鄧愷威越投越穩共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路！」

病符星影響！4生肖越努力越無力...牛抓不到重點、他工作扛太多

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威越投越穩共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路！」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威。(路透)
鄧愷威。(路透)

台灣投手鄧愷威再投出新巔峰，今天面對小熊隊繳出6局僅被敲2安打、無失分好投，太空人隊終場以3：0贏球，鄧愷威拿下本季第3勝。逐漸在先發位置穩住陣腳，鄧愷威歸功於對於橫掃球的自信，現在這不再只是一顆直球狀況不好的備用武器；太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）大讚，鄧愷威在先發位置上已經越來越適應。

鄧愷威的致勝武器來自橫掃球，本季對手面對他的這顆球路只有1成05打擊率、1成40長打率，製造32.2%揮空率。

此役搭檔捕手薩拉札（César Salazar）指出，鄧愷威的橫掃球可以攻擊內外角，而且不管在搶好球或製造追打都很有效率，可怕的是，他的橫掃球在大部分時間裡看起來就像直球，「當打者準備要打直球了再出現大幅橫移，所以他們幾乎沒辦法有確實擊球。」

薩拉札進一步分析指出，鄧愷威的直球、橫掃球速度相差大約只有6、7哩，但不會有一出手就被看穿的感覺，「它會沿著筆直軌跡前進，最後突然大幅度往左橫移，就算只是用來搶好球帶，這顆球還是會有犀利的位移。」

鄧愷威也說：「我現在最好的球路就是橫掃球，在過去幾年，當我的伸卡球、四縫線直球找不到感覺時，我才會丟大量橫掃球，但今年我開始真正相信它的球威，即便我的直球狀況不好，還是會堅持比賽策略，因為那些直球與橫掃球的共軌效應帶來好的效果，那可能是橫掃球能發揮這麼好效果的原因。」

即便對戰打線進入第二輪、第三輪，鄧愷威依舊展現壓制力，今天面對的最後10人次成功解決9人，鄧愷威指出，關鍵在於堅持賽前擬定的策略，再根據打者反應做出應對。

太空人教頭艾斯帕達也對此給出好評，「進入第二輪後，他越投越好，他的投球持續保持位移，讓打者揮空，這也是我一直在觀察他在進入70、80球後能帶給我們什麼？他持續攻擊好球帶角落，橫掃球依然很有效，不會在好球帶裡飆高，他所有呈現出來的內容，都顯示他正在先發投手角色上越來越適應。」

鄧愷威 小熊隊

延伸閱讀

從巨人到太空人完成功能型質變 鄧愷威如何投出2026代表作

MLB／鄧愷威周日凌晨出戰小熊隊 拚先發2連勝、本季第3勝

從選擇權被拒到重拾王牌身手 今永昇太做了什麼改變？

中職／李東洺本季首度投滿7局還想續投 用好表現回報「超挺」隊友

相關新聞

MLB／鄧愷威旅美生涯代表作 先發6局無失分奪本季第3勝

休士頓太空人隊今天在客場出戰芝加哥小熊隊，台灣投手鄧愷威本季第4度先發登板，主投6局無失分，僅被敲2支安打，送出6次三振，單場局數和用球數都寫生涯新高，投出大聯盟生涯代表作，最終太空人以3：0完封小熊，鄧愷威收下先發2連勝、本季第3勝。

MLB／村上宗隆17轟傲視美聯 首談參加全壘打大賽可能性

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆持續在大聯盟展現驚人火力。客場對水手之戰，村上擔任先發第2棒、一壘手，全場繳出1安打、2次四死球、3分打點成績，其中包含關鍵的清壘3分二壘安打，幫助球隊搶下勝利。

MLB／道奇損失終結者無礙！洗刷「火牛陣」罵名 牛棚連32局未失分

儘管道奇今天作客密爾瓦基吞下1比5敗仗，不過球隊牛棚依然維持近期的優異表現，接替被打爆的25歲先發左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski），葛瓦斯（Paul Gervase）和赫南德茲（Jonathan Hernandez）繼續未失分，達成牛棚連續32局未失分的紀錄。

MLB／鄧愷威越投越穩共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路！」

台灣投手鄧愷威再投出新巔峰，今天面對小熊隊繳出6局僅被敲2安打、無失分好投，太空人隊終場以3：0贏球，鄧愷威拿下本季第3勝。逐漸在先發位置穩住陣腳，鄧愷威歸功於對於橫掃球的自信，現在這不再只是一顆直球狀況不好的備用武器；太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）大讚，鄧愷威在先發位置上已經越來越適應。

MLB／村上宗隆首遭球吻、敲清壘二壘打 球迷驚：比轟全壘打還難看到

MLB／村上宗隆首遭球吻、敲清壘二壘打 球迷驚：比轟全壘打還難看到

MLB／老虎戰績雪崩恐逼「虎王」交易案！美媒點光芒必會參與

隨著老虎今日以1：3不敵守護者後，球隊不僅苦吞6連敗，近16戰更慘吞14敗。如今老虎也開始面臨是否將要交易兩屆塞揚獎強投、王牌左投「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）的重大抉擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。