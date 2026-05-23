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MLB／村上宗隆17轟傲視美聯 首談參加全壘打大賽可能性

聯合新聞網／ 綜合外電報導
芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆。 路透社
芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆。 路透社

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆持續在大聯盟展現驚人火力。客場對水手之戰，村上擔任先發第2棒、一壘手，全場繳出1安打、2次四死球、3分打點成績，其中包含關鍵的清壘3分二壘安打，幫助球隊搶下勝利。

賽後面對媒體訪問時，村上也首度談到自己對參加全壘打大賽的想法，讓外界更加期待這位日本重砲首次明星賽之旅。

目前以17支全壘打暫居聯盟全壘打榜前段班的村上，被問到是否期待參加明星賽經典活動「全壘打大賽」時，並未直接拒絕，而是給出相當正面的回應。

村上表示：「希望到那之前能夠持續拿出好表現，也希望整個球季都能維持下去。」

這番談話也被外界視為對全壘打大賽持開放態度。若最終獲邀參賽，他將成為繼大谷翔平之後，第2位站上大聯盟全壘打大賽舞台的日本球員。

大谷翔平曾在2021年挑戰全壘打大賽，當時首輪與索托（Juan Soto）歷經兩次加時後才分出勝負，大谷以28轟不敵索托的31轟遭到淘汰。

村上今天雖未開轟，但面對滿壘局面，他敲出清壘二壘安打，一口氣替球隊拉開差距，累積打點數來到36分，躍升美聯第3，僅次於光芒隊的阿蘭達（Jonathan Aranda）和運動家隊的柯茲（Nick Kurtz）。

結束旅美前50場比賽後，村上目前交出打擊率2成46、17轟、36分打點、OPS0.941的成績單，各項數據都名列聯盟前段班。尤其在長打火力與攻擊指數方面，更已達到頂尖水準。

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