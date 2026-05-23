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MLB／村上宗隆首遭球吻、敲清壘二壘打 球迷驚：比轟全壘打還難看到

聯合新聞網／ 綜合外電報導
芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆。 法新社
芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆。 法新社

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆持續在大聯盟掀起旋風。客場對舊金山巨人之戰，擔任先發第2棒、一壘手的村上雖然沒能敲出全壘打，但依舊靠著關鍵長打、穩定上壘以及守備美技，成為球隊大勝的重要功臣，也再次讓美國媒體與球迷驚呼：「這男人是真的。」

村上此戰3打數1安打、2次四死球、3分打點，全場3度上壘。真正決定戰局的是第4局的猛攻。當時白襪已取得5比0領先，2出局滿壘情況下，村上面對左投波羅基（Ryan Borucki），在0好2壞落後球數下仍冷靜應對，將外角滑球推向左外野線，形成清壘3分二壘安打，一棒再度擴大領先優勢。

這支關鍵長打也讓村上本季打點數來到36分，躍升美聯第3，搭配美聯第1的17轟，正式加入全壘打王與打點王雙冠王競爭行列。

有趣的是，比起清壘3打點本身，更讓球迷暴動的竟然是「二壘打」本身。

村上開季至今全壘打持續量產，但卻出現一個相當神奇的現象─除了全壘打外，其他長打數量少得驚人。這場比賽之前，村上在49場比賽僅累積2支二壘打，因此這一擊出現後，社群瞬間湧入大量討論。

不少球迷笑說：「這比全壘打還難看到吧！」、「原來村上也會打二壘打」、「我還以為只有全壘打模式」、「村神太扯了」、「連打點王都開始追了」。

除了打擊端發威，村上在守備上也貢獻精彩畫面。4局下半2出局時，巨人打者艾德里奇（Bryce Eldridge）擊出時速101.6英里（約163.5公里）的強勁平飛球直襲一壘線，村上迅速反應單手攔下後，再冷靜傳給補位的投手馬丁（Davis Martin）完成出局，成功化解危機。

白襪轉播單位當場大為讚嘆，主播激動表示：「白襪現在所有事情都運轉得非常順利。」擔任球評的前白襪球星貝克漢（Gordon Beckham）則直接給出最高評價：「這男人不只打擊能做事，守備也能做事，他是真的。」

而比賽中村上也迎來另一項生涯第一次。第4局第2打席，他遭到觸身球擊中左腳，成為旅美後首次挨球吻。賽後談到這次「初體驗」，村上忍不住笑了。

「如果可以的話，當然還是不想被打到啦。」村上笑說，「不過偶爾犧牲一下身體，能幫助球隊贏球也不錯。」

談到球隊第4局的大爆發，村上則表示：「對手有一些失誤，但更重要的是我們打線持續施壓，這點做得很好。」

有趣的是，村上還順便調侃隊友安東納奇（Anthony Antonacci）。這位23歲年輕隊友此戰也遭觸身球擊中，而且本季33場出賽竟已累積10次觸身球。村上笑著說：「那傢伙根本不會閃，真的超有氣勢。」

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