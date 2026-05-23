MLB／老虎戰績雪崩恐逼「虎王」交易案！美媒點光芒必會參與

隨著老虎今日以1：3不敵守護者後，球隊不僅苦吞6連敗，近16戰更慘吞14敗。如今老虎也開始面臨是否將要交易兩屆塞揚獎強投、王牌左投「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）的重大抉擇。

老虎在這6連敗期間，全隊僅攻下10分，且都發生在主場，目前以20勝31敗排名美聯中區後段班，落後分區龍頭達9.5場勝差。雖然球季才剛進入5月底，但外界普遍認為，老虎已逐漸逼近「是否拆隊重建」的重要轉折點。

對此，《MLB Network》分析師，同時也是《紐約郵報》資深專欄作家薛爾曼（Joel Sherman）近日就在節目《MLB Now》中直言，老虎接下來勢必要開始認真思考史庫柏的未來。

「我認為老虎現在必須開始決定，究竟要怎麼處理史庫柏。」薛爾曼表示，如果老虎近期戰績回穩，球隊當然可能選擇繼續拚季後賽，「畢竟他們自1984年後就再也沒拿過世界大賽冠軍。」但他也坦言，若戰績持續低迷，Skubal在交易市場的價值將非常驚人。

「你會想在季後賽碰到擁有史庫柏與塞爾（Chris Sale）的勇士嗎？還是擁有史庫柏與米蕭洛斯基（JacobMisiorowski）、哈里森（Kyle Harrison）的釀酒人？又或者是搭配麥克拉納罕（Shane McClanahan）的光芒？」

薛爾曼進一步表示，「換句話說，如果老虎願意交易史庫柏，他們將擁有非常龐大的競價市場，也有機會把今年糟糕的球季，轉變成未來的重要資產。」

事實上，根據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）近日在節目《Foul Territory》中便透露，光芒將可能成為值得關注的潛在交易對象之一。

羅森索表示，隨著光芒新老闆團隊接手，加上未來新球場計畫推進，今年看起來相當像是球團願意嘗試「大動作補強」的一年。

「從財務角度來看，這對他們來說不一定容易，但隨著新老闆進駐，以及對新球場的期待，今年確實看起來像是他們會嘗試做大交易的一季。」

不過羅森索也強調，目前距離真正討論史庫柏交易案，其實仍言之過早，「如果史庫柏真的進入市場，我會認為光芒一定會參與，但現在距離那個時間點，大概還有兩個月。」

現年29歲的史庫柏本季結束後將成為自由球員。原先外界普遍認為，他有望在休賽季簽下超級大約，甚至可能成為市場最大咖投手之一。

然而，史庫柏本月初接受微創手術，清除左手肘遊離骨片，也讓未來合約行情增添不少變數。不過目前復原進度超前，外界預估最快有望於6月回歸。

即便如此，史庫柏本季傷前依舊維持王牌等級表現，他在43.1局投球中送出45次三振，繳出2.70防禦率與0.946 WHIP，再次展現聯盟頂級左投身手。

外界普遍認為，史庫柏復出後前幾場先發表現，很可能直接影響老虎在8月3日交易截止日前的最終決策。

若球隊戰績反彈，總管哈里斯（Scott Harris）或許會重新考慮續拚季後賽；但若老虎持續深陷排名後段，球團恐怕將不得不選擇最大化史庫柏交易價值。

尤其史庫柏本季結束後將成為自由球員，外界普遍認為，老虎想留下他並簽下歷史級延長合約的難度並不低。因此，若球隊無法真正看到季後賽希望，「季中分手」或許將成為最現實的選項。

儘管目前戰績不理想，但老虎距離美聯最後一張外卡其實仍僅差5場勝差，在整體戰況混亂的美聯中，仍未完全失去希望，加上近兩季都成功打進美聯分區系列賽，因此球隊原本對2026年抱持高度期待，希望能真正挑戰美聯冠軍。

若未來老虎真的決定將史庫柏擺上交易市場，勢必將成為本季交易截止日前最受矚目的焦點之一。