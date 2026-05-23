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MLB／道奇損失終結者無礙！洗刷「火牛陣」罵名 牛棚連32局未失分

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇牛棚近期表現相當優異。圖左至右為崔南、維西亞、史考特、克萊恩。 路透社
道奇牛棚近期表現相當優異。圖左至右為崔南、維西亞、史考特、克萊恩。 路透社

儘管道奇今天作客密爾瓦基吞下1比5敗仗，不過球隊牛棚依然維持近期的優異表現，接替被打爆的25歲先發左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski），葛瓦斯（Paul Gervase）和J.赫南德茲（Jonathan Hernandez）繼續未失分，達成牛棚連續32局未失分的紀錄。

道奇在休賽季重磅補強終結者狄亞茲（Edwin Diaz），沒想到季初卻面臨手肘手術無奈缺陣，道奇不得不重新調整後段局數分工。然而這次被迫變陣不僅沒有成為弱點，反而催生出球團數十年來最驚人的牛棚表現之一，在國聯西區激烈競爭期間打出令人驚豔的壓制力，成為球隊還能穩住龍頭的重要關鍵。

根據統計，道奇牛棚已經連續投出32局無失分，寫下球隊自1998年以來最長紀錄。以往為人所詬病的「火牛陣」，如今卻是投出屬於自己的驕傲。

這群作出貢獻的牛棚戰將前後陸續包含了崔南（Blake Treinen）、維西亞（Alex Vesia）、史考特（Tanner Scott）、克萊恩（Will Klein）、哈特（Kyle Hurt）、崔爾（Jack Dreyer）、麥克德莫（Chayce McDermott）、巴恩斯（Charlie Barnes）、米爾斯（Wyatt Mills）、E.赫南德茲（Edgardo Henriquez）、葛瓦斯、J.赫南德茲等。

值得一提的是在面對天使系列賽的首戰，道奇曾經一口氣動用8名牛棚演出車輪戰，結果送給天使9顆鴨蛋，可說是搶盡丰采。

這項驚人數據也再次凸顯2連霸道奇的可怕之處。即便陣中面臨多名先發投手傷病問題，他們依然能靠著深厚戰力迅速補上空缺。

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