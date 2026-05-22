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MiLB／鄭宗哲3A敲2安有長打 林振瑋2A先發無關勝敗

中央社／ 記者謝靜雯台北22日電
旅美波士頓紅襪隊野手鄭宗哲今天3A出賽，單場敲出2支安打，包括本季第5支二壘打。 路透
旅美波士頓紅襪隊野手鄭宗哲今天3A出賽，單場敲出2支安打，包括本季第5支二壘打。 路透

旅美波士頓紅襪隊野手鄭宗哲今天3A出賽，單場敲出2支安打，包括本季第5支二壘打；聖路易紅雀隊2A投手林振瑋先發出賽，投4.2局2K失掉2分責失分、無關勝敗。

紅襪隊3A與華盛頓國民隊3A交手，紅襪隊台灣野手鄭宗哲先發打7棒、守游擊；紅襪隊1局下就有攻勢，靠著觸身球保送、接連四壞保送攻佔滿壘，再靠著二壘打、安打攻下4分，鄭宗哲敲出中外野方向二壘打推進，但隊友沒能延續攻勢，沒有再多添分數。

鄭宗哲3局下2人出局後敲出中外野方向安打，5局下敲出左外野方向飛球出局，8局下吞下三振，今天總計4打數敲出2支安打，賽後打擊率2成42。紅襪隊2到9局都沒能再拿下分數，終場以4比9吞敗。

紅雀隊2A投手林振瑋先發對西雅圖水手隊2A，林振瑋1局下雖有被敲出安打，但沒有失分，2局下1人出局後投出保送，接著製造雙殺、化解危機。

林振瑋3局下有狀況，被首名打者敲出三壘打，接著被敲出高飛犧牲打失分，及時回穩，連續製造2個滾地球出局，4局下讓打者3上3下，5局下續投再有亂流，連續投出3次四壞保送，被敲出高飛犧牲打失掉1分，2人出局後退場，隊友接替穩守，沒有多掉分數。

林振瑋今天總計用82球投4.2局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、4次四壞保送，失掉2分責失分，球隊終場以5比3獲勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率3.94。

鄭宗哲 林振瑋 紅雀 紅襪

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