MLB／鄧愷威周日凌晨出戰小熊隊 拚先發2連勝、本季第3勝

休士頓太空人隊客場10連戰之旅，明天前進芝加哥與小熊隊展開3連戰，27歲台灣投手鄧愷威將在系列賽第2戰先發上陣，於台灣時間周日凌晨2點20分在瑞格利球場（Wrigley Field）登板，對決小熊右投瑞伊（Colin Rea），力拚先發2連勝、本季第3勝。

鄧愷威本季轉戰太空人隊後，開季起就從大聯盟出發，在牛棚投出亮眼表現，之後因球隊先發戰力短缺，他在4月底被拉上先發。

鄧愷威前一場出賽在5月17日對上德州遊騎兵隊，先發5局無失分，寫下他本季最長投球局數，用76球，僅被敲2支安打，有4次保送，送出7次三振，拿下來到太空人後首場先發勝。周日將是他生涯首度出戰小熊隊，再拚2連勝。

本季鄧愷威至今出賽16場，投31局已寫下他大聯盟單季新高，被敲出22支安打（3轟），投出12次三振，失9分，送出30次三振，防禦率2.61，戰績2勝3敗3中繼；其中先發3場，合計投11局送出10K，拿下1勝2敗。