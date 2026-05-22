MLB／李灝宇連3場先發2打數無安打 老虎遭守護者橫掃吞6連敗

底特律老虎隊本周與克里夫蘭守護者隊進行4連戰，李灝宇連續3場比賽先發上陣，今天系列賽最終戰擔任第8棒、二壘手，2打數沒有安打，中斷連2場安打，老虎隊最終以1：3落敗，系列賽遭橫掃、苦吞6連敗。

李灝宇連續3場被排進先發，今天面對守護者隊先發左投卡斯提歐（Joey Cantillo），2局下首打席對決6球、球數2好2壞後，選掉一顆內角偏低的速球，原本主審判為壞球，但捕手示意挑戰，經ABS系統判定擦過好球帶的一角，改判為好球，李灝宇遭三振。

4局下李灝宇第二打席在2出局後上場，球數2好2壞後，擊出游擊方向滾地球出局。7局下守護者隊換上右投阿姆斯壯（Shawn Armstrong），李灝宇原訂擔任該局首名打者，但被換代打退場，由凱斯（Colt Keith）上場打擊，雖選到四壞球保送上壘，但老虎依舊沒得分。

李灝宇此戰2打數沒有擊出安打，自本季升上大聯盟後，目前合計出賽23場，60打數敲出12支安打，打擊率2成。

守護者今天在第3局就靠連續長打攻下2分，8局上靠貝利（Patrick Bailey）陽春砲拉開3：0領先，而老虎打線直到8局下才靠丁格勒（Dillon Dingler）的陽春砲打下唯一分數。