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MLB／洋基沃爾普離譜挑戰準備罰500！布恩盛讚打跑俱佳
洋基隊有一項隊規，打者電子好球帶挑戰失敗要罰500美元，洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今天在比賽中挑戰一顆明顯好球，恐怕得吞下一張罰單。
8局下洋基無人出局0：2落後，沃爾普打擊時1好2壞，球進入好球帶，結果他選擇挑戰，電子好球帶判定是一顆超明顯好球，場面相當尷尬，該打席沃爾普敲出飛球出局。洋基終場以1：2輸球，沃爾普3打數0安打，打擊率0.250，OPS值0.794。
沃爾普開季從傷兵名單出發，原本因工具人卡巴耶羅（Jose Caballero）代班游擊表現太好，因此沃爾普被安排在小聯盟繼續調整，直到卡巴耶羅受傷才被拉上大聯盟。
卡巴耶羅預計明天歸隊，但沃爾普有望繼續留在先發陣容，洋基總教練布恩（Aaron Boone）稱讚沃爾普，「他有好幾次把球打得非常扎實，跑壘也非常出色。」
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