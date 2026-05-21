MLB／索托雙響也沒用 大都會不敵國民吞2連敗

大都會球星索托（Juan Soto）今天面對國民單場雙響砲，全場打回3分打點，可惜雙拳難敵四手，國民游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）與外野手楊恩（Jacob Young）分別打出3分砲和2分砲，最終國民8：4二連勝大都會，連兩天讓索托開轟做白工。

索托首打席擊出飛球出局，第2打席從國民先發里特爾（Zack Littell）手中打出右外野陽春砲，第3打席打成界外飛球被接殺，第4打席再轟出右外野2分砲，今天4打數敲2發全壘打，進帳3分打點，且連2天有全壘打演出。

不過國民自首局阿布拉姆斯3分砲後全場保持領先，全隊打出10支安打攻下8分，另外包含一發楊恩在8局下擊出的左外野2分砲，團隊攻勢力壓索托雙響砲表現，最終8：4收下2連勝。

國民先發里特爾投5局失2分奪得本季第3勝，大都會新秀桑頓（Zach Thornton）生涯初登板投4.1局失4分吞敗，兩隊明天將進行系列賽最終回交手，先發投手分別是大都會皮特森（David Peterson）與國民卡瓦利（Cade Cavalli）。