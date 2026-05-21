MLB／賞賈吉3K壓制洋基 耶薩維奇談因雨延後：喝了3罐紅牛

藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）去年季後賽壓制洋基和道奇隊後成名，今天對上洋基，再度繳出6局狂飆8K無失分好投，防禦率降至1.07，他賽後受訪時透露，賽前喝了3罐紅牛才上場。

耶薩維奇去年季後賽壓制豪門洋基和道奇，成為新生代強投代表人物。耶薩維奇今天賽後受訪受訪時表示，「我專注在這賽季，心情已切換過來。今天面對左打者時滑球狀況很好，這點讓我很滿意。」

談到賞給「法官」賈吉（Aaron Judge）3次三振，耶薩維奇冷靜地說：「他是很好的球員，能從他手中拿下3次三振，確實是一項成就，但我本來就想三振每位打者。」

本場比賽因雨延後超過2小時才開打，耶薩維奇笑說：「我在休息室裡晃來晃去，看大家打撲克牌，喝了紅牛準備比賽，大概喝了3罐吧。」