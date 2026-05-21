MLB／曾七度單季先發30場 藍鳥右投貝瑞歐斯一場未投就報銷了

藍鳥球團今天宣布，主力先發貝瑞歐斯（Jose Berrios）將接受手肘韌帶重建手術，本季一場未投就提前報銷，預計2027年球季後段才有望回歸，使藍鳥輪值傷兵滿營情況愈加嚴峻。

貝瑞歐斯去年季末因傷錯過球隊世界大賽之旅，今年春訓期間因疲勞性骨折進入傷兵名單，原定能在五月重回大聯盟，但由於手肘持續疼痛影響調整，後續決定動刀解決韌帶問題。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「這對全部人來說都很難受，他一直是隊上的重要投手，現在少了他大家都不習慣，我知道他會全心投入復健，但這漫長的恢復期真的很難熬。」

貝瑞歐斯去年先發30場拿下9勝5敗，投166局防禦率4.17，他與隊友柯賓（Patrick Corbin）是大聯盟唯二在過去七個完整球季都至少先發30場的投手，他在2021年季中從雙城被交易至藍鳥，過去五季已為球隊拿下53勝。

藍鳥本季輪值出現不少傷兵，前塞揚強投畢柏（Shane Bieber）至今仍未出賽、龐斯（Cody Ponce）因膝傷賽季報銷、弗朗西斯（Bowden Francis）也因手肘動刀報銷，老將薛則（Max Scherzer）同樣無法固定出賽，輪值主要以高斯曼（Kevin Gausman）、希斯（Dylan Cease）與耶薩維奇（Trey Yesavage）三人表現穩定。