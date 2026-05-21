MLB／光芒逆轉勝橫掃金鶯 6次系列賽橫掃對手大聯盟之最

光芒今天繼續於主場對戰金鶯，7局打完仍落後2分，不過8局下攻下4分大局一舉反超，終場5：3逆轉獲勝，收下近期四連勝，也成功橫掃金鶯，本季六度達成系列賽橫掃為大聯盟最多，戰績也持續穩坐大聯盟龍頭。

光芒在2局下靠捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）陽春砲先馳得點，不過金鶯一壘手阿隆索（Pete Alonso）先在3局上敲安追平比數；6局上再轟出右外野陽春砲取得領先，同一局金鶯捕手巴薩洛（Samuel Basallo）也揮出陽春砲，金鶯一度以3：1領先光芒。

8局下金鶯派出右投努涅茲（Anthony Nunez），他先後被費杜西亞與卡米奈羅（Junior Caminero）敲安上壘，接著阿蘭達（Jonathan Aranda）擊出2壘打扳平戰局，換投之後帕拉修斯（Richie Palacios）再揮出安打送回超前分，隨後光芒發動雙盜壘戰術攻下單局第4分。9局上光芒左投西摩（Ian Seymour）三上三下成功關門，最終光芒5：3逆轉贏球。

光芒贏球後收下四連勝，橫掃金鶯也是他們今年第六個橫掃的系列賽，與戰績33勝15敗皆為大聯盟最佳表現，且最近25場比賽狂拿21勝，總教練凱許（Kevin Cash）說：「我們有很多球員會在關鍵時刻挺身而出，現在一切都很順利。」