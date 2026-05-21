MLB／狀況差導致本季最短局數先發 大谷：帶著不安進入比賽

道奇隊大谷翔平迎來暌違一個月的投打二刀流比賽，打擊方面4打數1發全壘打，有1次保送；投球則是5局0失分，防禦率降至0.73，但大谷賽後受訪時提到，對投球表現不滿意。

道奇以4：0完封教士，大谷翔平雖投出4K，只被敲3支安打，但也投出2次保送，88球中只有53球是好球，僅投5局創本季新低。大谷賽後受訪時坦言，「直到今天之前這一週，其實投球手感都不算太好，所以帶著一點不安進入比賽。不過最後能贏球還是很好。就內容來看，我認為整體沒有特別理想。」

第5局1出局滿壘，大谷讓塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出雙殺，情緒相當激動，對此大谷解釋，「結果確實是雙殺，但之前的保送是最糟糕的部分，那局進入狀態也沒很順，雖然最後結果很好，但走到那一步前，其實內容不理想。」

第5局大谷翔平球速下滑，當被問到自打球影響還是體能問題，大谷表示，「感覺像自己突然進入一種很鬆散的狀態。面對打者沒有用自己的節奏去比賽。當時有在想投第6局，還想至少再投兩局，或許是這種慾望，不知不覺反映在球上。」

大谷翔平最近打擊手感回暖，他也回憶首打席首球擊出全壘打的感覺，「原本第一球想放掉，但球來的時候靠反應就打到了。這應該是一支能帶來幫助的全壘打，後面打席雖然出局了，但整體來說，很多打席感覺都很順暢。」